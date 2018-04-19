Doğu Guta’dan çıkan militanlar Suriye’nin kuzeyinde ne yapacak?

Ceyş-ul İslam'ın (İslam Ordusu) Doğu Guta’dan tamamen çekilmesini değerlendiren Suriye siyasi çevrelerinden bir kaynak, Suriye’nin kuzeyinde TSK’nin kontrolündeki bölgeye yerleştirilen örgüt militanlarının ne yapacağı sorusuna yanıt bulmaya çalıştı.
Sputnik'e konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen kaynak, "Bu örgütün üyeleri, Suriye'de savaşan diğer gruplara kıyasla çok zor durumda kaldı. Onların, Suudi Arabistan'ın Suriye'deki etki aracı olduğu ve zamanında, başkent Şam'ın kırsalını kontrol ettiklerinde siparişçileri için çok şey yaptığı biliniyor. Onların Türkiye bağlantılı Feylak er-Rahman ve Katar bağlantılı el-Nusra ile çatıştığı da biliniyor" dedi.
Ceyş-ul İslam militanlarının, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'a transfer edildiğini belirten kaynak, "Halihazırda ülkenin bu kısmı Ankara tarafından işgal edilmiş durumda, orada Fırat Kalkanı harekatını gerçekleştiren askerler bulunuyor. Onlar gelen militanları düşmanca karşılıyor, çünkü onlara ve Suudi hamilerine güvenmiyorlar" ifadelerini kullandı.
'BİR KISMI AÇLIKTAN ÖLMEMEK İÇİN TÜRK ASKERLERLE İŞBİRLİĞİNE GİTTİ'
Suriye'nin kuzeyine gelen militanların kendine uygun bir yer bulmaya çalıştığını anlatan kaynak, bir kısmının Türk askerlerle işbirliği yapmayı kabul ederek YPG'ye karşı savaşmaya gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar, açlıktan ölmemek ve bir silahlı oluşum olarak kaybolmamak için yeni hamiler arıyor. Ancak eskiden olduğu gibi savaşamayacağı ortada çünkü Türkler ve Türkiye yanlısı güçler onlara güvenmiyor. Hatta onlar Doğu Guta'dan ellerinde ağır silah olmadan çıktı ve sığınmacı kamplarına yerleştirildi, yani askeri başarılar hakkında konuşmaları mümkün değil. Muhtemelen başka silahlı gruplara katılırlar ve Ceyş-ul İslam tarihe karışacak."
'MİLİTANLARIN NASIL TRANSFER EDİLECEĞİ TARTIŞILIYOR'
Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'nin, BM Güvenlik Konseyi oturumunda, Suudi Arabistan'ın bu militanları Yemen'e karşı savaşta kullanacağını yönündeki açıklamasını da değerlendiren kaynak, "Bu tamamen beklenen bir gelişme olur çünkü Suudi Arabistan, Ceyş-ul İslam'ın başlıca sponsoru. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki gidişatı lehine çevirmek için taze kana ihtiyaç duyuyor. Bu noktada, militanların nasıl transfer edileceği sorusu çıkıyor ortaya, çünkü en rahat güzergah Türkiye üzerinden geçiyor. Ankara bu adımı atmayı kabul edecek ya da Suudi Arabistan farklı bir güzergah bulup onay almaya çalışacak" yorumunda bulundu.
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