Esad, Fransa'nın verdiği onur nişanını iade etti

ABD,Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik saldırısı sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa'nın geri almakla tehdit ettiği onur nişanını (Legion d'honneur) kendi isteğiyle iade etti. Esad, "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını" belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine verdiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan ve Esad'a takdim edilen 'Büyük Haç' şeklindeki 'Legion d'honneur'un Suriye'de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiğini belirtti.

Bakanlık kararın Fransa'nın 14 Nisan'da Suriye hükümetine ait hedeflere yapılan saldırıya katılması nedeniyle alındığını vurgulayarak, ABD'nin emirlerini takip eden bir ülkenin nişanını elde tutmanın Suriye'yi onurlandırmadığı ifade edildi.

Today Syria handed over la Légion d'honneur order to Romania upon France request.. French President Jacques Chirac had given the order of merit to president Assad during a visit on 2001… A historical moment that mark the end of any future of relations between Syria and France pic.twitter.com/OjH2tuK649 — Within Syria (@WithinSyriaBlog) April 19, 2018

​'TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYEN ABD'NİN TAKİPÇİSİ VE KÖLESİ ÜLKE'

Açıklamada "Teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi bir ülkeye ait nişanı takmak Devlet Başkanı Esad için bir onur değil" dendi.

'KOLONYALİZM VE KÖLELİK DÖNEMİ SONA ERDİ'

Şinhua haber ajansının aktardığına göre Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da "Kolonyalizm ve kölelik dönemi sona erdi. 7 yıldır terörizmle mücadele eden Suriye ordusu tarafından desteklenen Suriyeliler, çocukça ve umursamaz politikalarla terörize edilemeyecek" ifadelerine yer veridi.

Bu hafta başında Duma'da gerçekleştiği öne sürülen kimyasal saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esad'a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığını teyit etmişti.

Fransa'nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı 'Legion d'honneur' 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Nişan her yıl yaklaşık 3.000 kişiye takfim ediliyor.