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    Legion d'honneur

    Esad, Fransa'nın verdiği onur nişanını iade etti

    © AP Photo / Reed Saxon
    Ortadoğu
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    ABD,Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik saldırısı sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransa'nın geri almakla tehdit ettiği onur nişanını (Legion d'honneur) kendi isteğiyle iade etti. Esad, "ABD'nin kölesi olan bir ülkenin onur nişanını tutmayacağını" belirtti.

    ABD'nin Suriye saldırısına 'uluslararası toplumun onuru' adına katıldıklarını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Avrupa Parlamentosu üyeleri protesto etti.
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Suriye'ye 'uluslararası toplumun onuru için saldırdık' diyen Macron'a AP'de protesto
    Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine verdiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.

    Bakanlık açıklamasında Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan ve Esad'a takdim edilen 'Büyük Haç' şeklindeki 'Legion d'honneur'un Suriye'de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiğini belirtti.

    Bakanlık kararın Fransa'nın 14 Nisan'da Suriye hükümetine ait hedeflere yapılan saldırıya katılması nedeniyle alındığını vurgulayarak,  ABD'nin emirlerini takip eden bir ülkenin nişanını elde tutmanın Suriye'yi onurlandırmadığı ifade edildi.

    'TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYEN ABD'NİN TAKİPÇİSİ VE KÖLESİ ÜLKE'

    Açıklamada "Teröristleri destekleyen ABD'nin takipçisi ve kölesi bir ülkeye ait nişanı takmak Devlet Başkanı Esad için bir onur değil" dendi.

    'KOLONYALİZM VE KÖLELİK DÖNEMİ SONA ERDİ'

    Şinhua haber ajansının aktardığına göre Esad'ın ofisinden yapılan açıklamada da "Kolonyalizm ve kölelik dönemi sona erdi. 7 yıldır terörizmle mücadele eden Suriye ordusu tarafından desteklenen Suriyeliler, çocukça ve umursamaz politikalarla terörize edilemeyecek" ifadelerine yer veridi.

    Bu hafta başında Duma'da gerçekleştiği öne sürülen kimyasal saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Esad'a verilen onur nişanına yönelik disiplin işlemi başlatıldığını teyit etmişti.

    Fransa'nın en yüksek düzeydeki devlet nişanı 'Legion d'honneur' 1802 yılında Napolyon Bonapart tarafından verilmeye başlandı. Nişan her yıl yaklaşık 3.000 kişiye takfim ediliyor.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac
    © AFP 2018 / Jack GUEZ
    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac

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    Etiketler:
    Onur Nişanı, İade, Legion d'Honneur, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Beşar Esad, Fransa, Suriye, ABD
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