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    Beyaz Miğferler

    Sahtekarlıkta tüm sınırlar aşıldı: Beyaz Miğferler'in Suriye'deki 'icraatları'

    © AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
    Ortadoğu
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    Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı mizanseni sahneleyerek ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye hükümetine saldırmasının yolunu açan Beyaz Miğferler'in sicili kalabalık. Sputnik, Beyaz Miğferler'in Suriye'de provokasyon amacıyla gerçekleştirdiği 'icraatları' derledi.

    Beyaz Miğferler, Halep'teki bir kurtarma görevinde
    © AFP 2018 / KARAM AL-MASRI
    İdlib'deki kimyasal saldırı haberlerine kaynak gösterilen Beyaz Miğferler'e sahtecilik suçlaması
    'Yardım örgütü' olduklarını öne süren, ancak terör örgütleriyle bağlantıları ortaya çıkarılan Beyaz Miğferler, Batılı ülkeler tarafından Suriye'de provokasyon aracı olarak kullanılıyor.

    Son olarak Beyaz Miğferler'in başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasıyla yayımladığı videoda gözüken çocukla ailesinden kritik açıklamalar geldi.

    Video yer alan Hasan Diab, görüntülerin mizansen olduğunu söyledi. Babası Ömer Diab da, Beyaz Miğferler'in videosunun gerçeği yansıtmadığını doğruladı.

    'İSLAM ORDUSU-BEYAZ MİĞFERLER İŞBİRLİĞİ'

    Suriye İnsan Hakları İçin Mücadele Derneği yetkilisi Ahmed Kazım, Duma'daki kimyasal saldırı provokasyonunun Ceyş'ül İslam (İslam Ordusu) tarafından planlandığından ve Beyaz Miğferler tarafından sahnelendiğinden emin.

    İdlib
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    SWEDHR Başkanı De Noli: Batı ülkelerinin Esad’a yönelik suçlamaları asılsız
    'BATI BASINI TÜM GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR'

    Suriye'de Batılı basın kuruluşlarıyla ilgili şüphelerin son derece güçlü olduğunu belirten Kazım, "Politik davranıyorlar, çifte standarda başvuruyorlar, Suriye hükümetini itibarsızlaştırmak istiyorlar ve uluslararası koalisyonun saldırılarını meşru göstermeye çalışıyorlar. Batı basınının haberleri tüm gerçekleri çarpıtıyor" dedi.

    'MİĞFERLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ABD'Lİ, İSRAİLLİ VE TÜRK İSTİHBARAT ÜYELERİNDEN OLUŞUYOR'

    "Beyaz Miğferler'in büyük bölümünün ABD, İsrail ve Türk istihbarat üyelerinden oluştuğuna dair raporlar hazırlandı. Elimizde örgütün Suudi Arabistan tarafından finanse edildiği bilgisi de var" diye devam eden Kazım, kimyasal saldırı suçlamalarının tamamının sözde mağdurların kanıtlarına dayandığını, ancak daha önce de olduğu gibi, bunların doğrulanamadığını vurguladı.

    Civilians walk in the rain past a damaged building in the rebel-controlled area of Maaret al-Numan town in Idlib province, Syria October 28, 2015
    © REUTERS / Khalil Ashawi
    ‘Beyaz Miğferler, uçuşa yasak bölge kampanyası için kimyasal saldırı haberini uydurdu’

    Sputnik, Beyaz Miğferler'in Suriye'de provokasyon amacıyla gerçekleştirdiği 'icraatları' derledi.

    2015'TEKİ İDLİB PROVOKASYONUN ARKASINDAN BEYAZ MİĞFERLER ÇIKTI

    Beyaz Miğferler, Suriye krizinin gidişatını hükümet aleyhine olacak şekilde değiştirmek için farklı skandallara imza attı. Suriye'nin İdlib kentinde Nisan 2015'te yapıldığı iddia edilen kimyasal saldırı provokasyonun altından Beyaz Miğferler çıkmıştı.

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    'Türkiye'deki Batılıların yönettiği kuruluştan Suriyeli muhaliflerin propagandası için 17 bin dolarlık teklif'
    Beyaz Miğferler'in yayınladığı görüntüleri inceleyen ve görüntülerin sahte olduğunu ortaya koyan İsveç İnsan Hakları Doktorları Örgütü'nün (SWEDHR) Başkanı Marcello Ferrada de Noli, Sputnik'e demeç vermişti. SWEDHR Başkanı "Doktorlarımızın fikri, bu işlemlerin tıbbi olmadığı, hayat kurtarmadığı hatta çocuklara yönelik uygun müdahalenin tam zıttı olduğu yönünde" demişti.

    Yayınlanan videonun, gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıya ilişkin hiçbir görüntüyü içermediğine dikkat çeken De Noli, "Odanın dışında neler olup bittiğine ve bu yaralanmalara neden olan şeye uygun müdahalenin yapılması için önemli olabilecek kanıtlara dair hiçbir şey yok" vurgusu yapmıştı.

    Ümran Dakniş / Video haber
    YouTube/ Ruptly
    ‘Halep’teki yıkımın simgesi’ Ümran’ın babası: Suriye hükümetine saldırmak için oğlumu kullanmak istediler
    BEYAZ MİĞFERLER SAHTE VİDEO İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

    Batı basınının haber kaynaklarından biri olan muhalif basın kuruluşu Suriye Devrimci Güçleri'nin (RFS) medya ofisi, Kasım 2016'da 'canlı heykel modası' da denen 'Mannequin Challenge' furyasının yaşandığı dönemde yayınladığı bir videoyla tartışmaya neden olmuştu. Söz konusu videoda, militanların elindeki bölgede faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in bir kurtarma operasyonu paylaşılmıştı.

    Ancak RFS, 'Suriyeli sivil' videolarının nasıl çekildiğine dair ipuçları veren bu videoyu hemen kaldırmıştı. Tıbbi nitelikli olmayan bu videonun yayınlanmasının ardından Beyaz Miğferler, diğer videoların doğruluğuyla ilgili soru işaretleri doğabileceği endişesiyle özür dilemişti.

    Russia Today
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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    HALEPLİ ÜMRAN TÜM DÜNYADA SES GETİRMİŞTİ

    Beyaz Miğferler'in en çok ses getiren provokasyonlarından biri, Halep'te 5 yaşında, yüzü kan içindeki Ümran Dakşin'in hava saldırısında yaralandığı iddiasıydı. Ümran'ın ambulanstaki fotoğraflarını yayan örgüt, olayın sorumluluğunu Suriye ve Rusya ordularına yüklemişti.

    Ancak baba Muhammed Dakşin, Ümran'ın hava saldırısında değil, sebebi anlaşılmayan bir patlamada yaralandığını, cihatçıların ve Beyaz Miğferler'in hava saldırısı senaryosunu kabul etmesi için kendisine baskı yaptığını ifade etmişti.

    Dakşin, "Suriye hükümetine saldırmak için oğlumu kullanmak istediler" diye vurgulamıştı.

    Etiketler:
    Suriye Devrimci Güçleri (RFS), İsveç İnsan Hakları Doktorları Örgütü (SWEDHR), Suriye İnsan Hakları İçin Mücadele Derneği, Beyaz Miğferler, Sputnik, Muhammed Dakşin, Ümran Dakşin, Marcello Ferrada de Noli, Ahmed Kazim, Ömer Diab, Hasan Diab, Suriye
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