'Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyup koruyamayacağı hala belli değil'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunu dile getirdi. Ryabkov, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve hükümetinin kendi halkları tarafından seçildiği konusunda benimle aynı fikirde olacağınızı düşünüyorum. Onların terörle mücadele öyküsü çok trajik ve biz bu durumun nasıl çözüleceğini, Suriye'nin bütün bir ülke olarak korunmasının mümkün olup olmayacağını hala bilmiyoruz" diye konuştu.

Batı'nın Suriye yönetiminin üzerine attığı suçlarla ilgili herhangi bir kanıtın bulunmadığına dikkat çeken Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturmak için kurulan ortak mekanizmanın raporunu eleştirmek için nedenlerimiz var. Batılı ülkeler bu mekanizmayı kolayca öldürdü."