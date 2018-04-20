Rusya, Duma'da militanların kimyasal silah hazırladığını gösteren yeni kanıtlar buldu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rodionov, "Militanlara ait kimya laboratuvarında yapılan incelemeler sırasında büyük miktarda heksamin maddesi bulundu. Bu, militanların kimyasal silah hazırladığına işaret eden bir başka kanıt" dedi.

Rodionov, bu maddenin sadece patlayıcı hazırlamak için değil, sarin tipi sinir gazı elde etmek için de kullanıldığını vurguladı.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmiş, ABD, Fransa ve İngiltere bu gerekçeyle Suriye'ye saldırı düzenlemişti.

Rusya ve Suriye ise saldırı iddialarının yeni bir provokasyon girişimi olduğunu kaydederek Suriye'ye askeri müdahale girişimlerine tepki gösteriyor.