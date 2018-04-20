Suriye ordusu Dumeyr’de ABD yapımı füzeler tespit etti

Askeri bir kaynak, devlet haber ajansı SANA’ya açıklamalarında, arama tarama operasyonları sırasında, Ceyşul İslam’ın gizli bir cephane deposunun ele geçirildiğini belirterek, yerel yapımı füzelerin yanı sıra grad tipi füzeler, muhtelif tür roketler, havan mermileri, RPG roketleri ve TAW tipi ABD yapımı anti zırh roketlerinin ele geçirildiğini aktardı.

Kaynak aynı zamanda radikal terör örgüte ait füze rampaları, uzaktan kumandalı patlayıcı düzenekleri, mayınlar ve daha başka terör ekipmanlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bölgede Ceyşul İslam’ın bir ana komuta karargahının da bulunduğunu belirten askeri kaynak, üst katları komuta karargahlarından ibaret binanın zemin katının ise bomba düzenekleri ve farklı tür füze imalatında kullanılan bir atölyeden ibaret olduğunu kaydetti. Kaynak binanın bodrum katının ise hücreler ve işkence odalarının bulunduğu bir hapishaneden ibaret olduğuna dikkat çekti.