'Kimyasal saldırı' videosundaki çocuk: Ceyş-ul İslam üyeleri dediklerini yapmamız karşılığında yiyecek verdi

Beyaz Miğferler’in ‘kimyasal saldırı’ videosunda yer alan çocuklardan biri de 10 yaşındaki Mustafa. Şimdiye kadar Sputnik’e konuşmaktan korkan Mustafa, bunun nedeninin Ceyş-ul İslam militanlarının son yıllarda hükümet güçleri kontrolündeki bölgelerde yaşayan insanlara çocuklardan nefret ettiklerini ve onları öldürmek istediklerini söylemesi olduğunu ifade etti.

Zamanla bu korkusundan kurtulan Mustafa, Sputnik’e yaptığı açıklamada okula gitmeyi çok sevdiğini, ancak okulunun yıkıldığını söyledi.“Ne yaptığımızı söylersem beni öldürmezsiniz, değil mi?” diye soran Mustafa, Ceyş-ul İslam militanlarının, istediklerini yapmaları karşılığında kendilerine hurma vereceklerini söylediğini aktardı.

'OKULA GİTMEMİZE İZİN VERMİYORLARDI'

© Sputnik / Beyaz Miğferler’in ‘kimyasal saldırı’ videosunda yer alan çocuklardan biri, 10 yaşındaki Mustafa

Mustafa, çekim sürecini şöyle anlattı: “Çocukları hastanenin orada topladılar ve bize dedikleri her şeyi düzgünce yaparsak kurabiye ve patates çuvalları vereceklerini söylediler. Birileri hastaneye büyük çuvallar getirdi, ancak içinde ne olduğunu anlamadık. Üzerimize su dökmeye başladılar. Daha sonra da büyükler çocukları kucaklayıp hastaneye doğru koştu. Orada bizim de fotoğrafımızı çektiler. Sonra da bize söz verdikleri yiyecekleri verdiler. Uslu davranıp sözlerini dinlediğimiz için de artık oyun oynayabileceğimizi söylediler. Genellikle okula gitmemize oyun oynamamıza izin vermiyorlardı. Çalışmak zorundaydık. Dışarıda çocukların oynadığını gördüklerinde kızıp evlerine yolluyorlardı.”

Beyaz Miğferler’in videosunda yer alan ve kimyasal saldırı mağduru olduğu iddia edilen çocuk olan Hasan Diab da, Rossiya 24 televizyonuna yaptığı açıklamada, çekimler karşılığında kendilerine yiyecek verildiğini söylemişti. Hasan’ın babası Omar Diab da kimyasal saldırı olmadığını, çocuğunun iyi olduğunu belirtmiş ve BM’nin New York veya Cenevre’deki merkezlerinde ifade vermeye hazır olduklarını kaydetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Hasan'ın video ile ilgili birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklama yapması gerektiğini dile getirmişti.