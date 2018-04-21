Guta’daki tüneller toprakla doldurulacak

Sputnik’e konuşan kaynak, “Öncelikle Doğu Guta’daki yeraltı tüneller, militanların mahalleler arasında hareket etmesi için gerekiyordu. Ama şimdi yeraltı evler olarak nitelendirebileceğimiz çok iyi donanımlı ve terörist elebaşları için yapılan tüneller tespit edildi. Tüneller içindeki bazı odalar fayans ve plastikle kaplandı, elektrik hatları çekildi. Odalar amacına göre değişiyor: çalışma odaları ve karargâhlar var, yatak odaları ve yemek odalar var” dedi.

Kimliğin gizli kalmasını isteyen bir komutan, “Bazı yerlerde ulaşım tünelleri o kadar büyük ve geniş ki içinden bir araç ve hatta bir tank geçebilir. Bu durum defalarca militanları ve teçhizatlarını Suriye ordusunun hava saldırılarına karşı korudu” diye ekledi.

Suriye hükümeti, tespit edilen tünelleri bölge sakinlerinin güvenliğini tehdit etme riski nedeniyle toprakla doldurma kararı aldı. Yetkililer, tünellerin zamanla tüneller çökebileceği konusunda uyarırken, Doğu Guta’daki kentsel yapılandırılma yoğunluğu dikkate alınırsa böyle bir durumda kaçınılmaz olarak kayıplara yol açabileceği düşünülüyor.