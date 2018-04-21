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    İsrail ordusu, Batı Şeria’da ve Gazze sınırındaki protestolara yaklaşık 7 bin 500 kişinin katıldığını bildirerek, 'olay çıkaran onlarca kişiye karşı ateş açtıklarını' itiraf etti.

    Filistin, İsrail saldırılarına karşı BMGK'ya başvuracak

    © REUTERS / Mohammed Salem
    Ortadoğu
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    Filistin yönetiminin, İsrail saldırılarına karşı Filistinlilerin korunması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başvuracağı bildirildi.

    Gazze'de çatışma
    © REUTERS / Mohammed Salem
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    Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, yaptığı açıklamada, abluka altındaki Gazze sınırı ve işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına dikkati çekerek "Uluslararası camia halkımıza karşı saldırıları durdurmalı. İsrail'in tutumu sadece Filistin halkına karşı değil, uluslararası yasalara da tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

    'HALKIMIZIN KORUNMASINI İSTEYECEĞİZ'

    Ebu Redine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarının tekrar etmesi, Kudüs'ün işgal politikası gibi nedenler dolayısıyla Filistin siyasi hareketinin, Filistin halkına koruma sağlanması talebine odaklanacağını belirterek şunları kaydetti:

    "İsrail tarafından tekrarlanan acımasız saldırılara maruz kalan halkımızın korunmasını istemek için BMGK'ya gideceğiz."

    Gazze
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    İsrail- Gazze sınırında 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemi: 2 Filistinli öldü
    39 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dün İsrail askerlerinin ateş açmasıyla 4 Filistinli öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

    Son kayıplarla 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli sayısı 39'a yükseldi. Birçoğu İsrail askerlerinin açtığı gerçek mermilere hedef olan 4 bine yakın Filistinli de yaralandı.

    Etiketler:
    Gazze, Filistin, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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