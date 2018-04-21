Yemen'de koalisyon güçleri yine 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu: 14 ölü, 4 yaralı

Halk Direniş Güçlerine (HDG) bağlı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin Taiz'in Mevza ilçesine bağlı Urayyiş bölgesinde düzenlediği 'hatal' saldırıda sivilleri taşıyan bir aracın hedef alındığı duyuruldu.
© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi
Hava saldırısının, El-Berah bölgesinde kurulan pazardan dönen sivilleri taşıyan 4 çekerli bir araca yönelik olduğu belirtilen açıklamada, olayda 14 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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