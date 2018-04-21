İran’dan, Rusça’nın okullarda 'ikinci dil' olarak öğretilmesi teklifi

İran, Rusya’ya Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulundu.

© Sputnik / Irak okullarında Rusça öğretilecek

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai, Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Vyacheslav Nikonov'la bir araya geldi.

Görüşmede, Nikonov'a Farsça ve Rusça'nın karşılıklı olarak iki ülkedeki okullarda ikinci dil olarak öğretilmesi teklifinde bulunan Bethai, bu teklifi Rusya Eğitim Bakanı ile de paylaştığını söyledi.

Bethai, "İran hükümeti, ikinci dil olarak İngilizce'nin tekelini kırmayı ve diğer dilleri özellikle de Rusça'yı ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyor" dedi.

Duma Meclisi Bilim ve Eğitim Komitesi Başkanı Nikonov'un da ülkesinin teklife olumlu baktığını belirterek, bazı Rus eğitim merkezlerinde ikinci bir dil olarak öğretilen Çin diliyle birlikte Farsça öğretiminin de planlandığını ifade etti.