SANA: Doğu Kalamun’daki militanlar tahliye edilecek

Suriye devlet haber ajansı SANA, başkent Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan Doğu Kalamun’daki militanların teslim olup Türkiye sınırındaki bölgelere tahliye edilmeleri konusunda hükümetle anlaşmaya varıldığını yazdı.

SANA’ya göre, 3.200 militan ve ailelerinin, Şam’ın 40 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Doğu Kalamun’dan ayrılıp Türkiye sınırındaki İdlib ve Cerablus’a tahliye edilmeleri bekleniyor.

Reuters’ın haberine göreyse, militanlar ve ailelerini taşıyan 10 otobüsün yer aldığı ilk konvoy Doğu Kalamun’daki Ruhayba’dan ayrıldı ve doğuya doğru ilerlemeden önce aramalardan geçiriliyor.

Doğu Kalamun’un Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi ardından, ülkenin iç bölgelerinde çevresi ordu tarafından sarılmış fakat onun denetiminde olmayan tek bölgesi Humus’un kuzey kesimleri olacak.