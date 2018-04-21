Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı çevresinde askeri hareketlilik: 'Silah sesleri duyuldu'

Jerusalem Post'un haberine göre bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

Aynı kaynaklar Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü ileri sürerken, olayın 'askeri darbe' girişiminin bir parçası olduğu da iddia edildi.

#عاجل

من مصدر في الديوان: تم التاكيد على نقل الملك الى القاعدة الجوية لحمايته pic.twitter.com/Ie8dz0fgJo — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

UNCONFIRMED: COUP ATTEMPT AT THE ROYAL PALCE IN RIYADH SAUDI ARABIA IS UNDERWAY



KING SALMAN EVACUATED TO AN AIR FORCE BASE — Brasco_Aad (@Brasco_Aad) April 21, 2018

#شاهد

السعودية: فيديو يتداوله نشطاء لإطلاق النارالكثيف قرب قصر الملك سلمان في حي الخزامي بالرياض#اطلاق_نار_في_حي_الخزامى pic.twitter.com/FguG0An5Da — وكالة شهاب (@ShehabAgency) April 21, 2018

BREAKING: Unconfirmed reports of a coup attempt in #Saudi as gunfire is heard near the royal palace in Riyadh, the Saudi capital.



King Salman reportedly moved to a safe bunker, reportedly at a nearby Air Force base. Ongoing situation. pic.twitter.com/Y3bPGxNK88 — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) April 21, 2018

Ayrıntılar geliyor..