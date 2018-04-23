İsrailli vekilden 'Filistin'in cesur kızı' açıklaması: En azından dizinden vurulmalıydı

İsrailli Milletvekili Smotrich, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bence o kız (Ahed Tamimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu" ifadelerini kullandı.
'İSRAİL ORDUSUNA TAŞ ATAN İSRAİLLİLERE ATEŞ AÇILDI MI?'
İsrail askerleri, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed Tamimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)