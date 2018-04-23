BM Genel Sekreteri: Suriye'deki durum, Soğuk Savaş'ın geri döndüğünün göstergesi

''Suriye'de halihazırdaki durumdan, Soğuk Savaş'ın geri döndüğünü net şekilde görüyoruz'' diyen Antonio Guterres, ancak bu kez iki homojen blok bulunmadığından daha tehlikeli bir gidişat olduğuna işaret etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'i ziyaretinde devlet kanalı SVT'ye verdiği mülakatta, Suriye'deki durumun Soğuk Savaş'ın geri döndüğünü gösterdiğini belirtti.

World notes that ‘Cold War is back,’ UN Secretary General Guterres sayshttps://t.co/NmCm8cBrdi pic.twitter.com/aSStlRQZbt — TASS (@tassagency_en) 22 Nisan 2018

© REUTERS / Eduardo Munoz BM Genel Sekreteri: Soğuk Savaş dönemine geri dönüldü

'7 yıllık savaşta ülkeleri yıkılırken Birleşmiş Milletler'e inancını kaybeden Suriyelilere mesajınız ne olur' sorusu üzerine BM Genel Sekreteri, birçok dünya gücünün müdahale ettiği Suriye'de çok sayıda bölünme de olduğuna dikkat çekti.

''Suriye'de farklı ordular, ulusal ordular, her türden milis ve tüm dünyadan savaşçılar var'' diyen Guterres, şu vurguyu yaptı:

'BM'NİN ÇÖZEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEK NAİFLİK'

''Sorunları çözebilecek olan, BM değil. BM'nin, hele de Güvenlik Konseyi bu kadar bölünmüşken, Suriye sorununu sihirli değnekle çözebileceğini düşünmek apaçık naiflik olur.''

'KONTROL MEKANİZMASI YOK'

'Suriye'de halihazırdaki durumun, Soğuk Savaş'ın geri döndüğünü net şekilde gösterdiğini' dile getiren Guterres, ancak Soğuk Savaş dönemi ile şimdiki hal arasında bazı farklılıklar olduğuna dikkat çekti.

''ABD ile Rusya, Soğuk Savaş döneminde yaptıkları gibi herkesi kontrol edemiyor bu kez. Bölgede çok faal bir dizi ülke var: Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve diğerleri. İki homojen ve iyi kontrol edilen blok bulunmadığı aşikar'' diyen BM Genel Sekreteri, dolayısıyla durumu kontrol edecek bir mekanizmanın da olmadığını belirtti.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Trump: Hazır ol Rusya, füzeler gelecek

Bu ay Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerinden ilkin ABD Başkanı Donald Trump ''Hazır ol, Rusya, akıllı füzeler geliyor'' diye tweetledi. Ardından ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye hükümet güçlerinin tesislerine füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırısı, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) ekibinin Duma'ya girişi öncesine denk getirildi. Doğu Akdeniz'de ABD ve Rusya, karşılıklı deniz gücü yığmaya devam ediyor.