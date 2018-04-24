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    Musul Ulu Cami

    IŞİD lideri Bağdadi'nin 'halifelik' ilanı yaptığı Musul Ulu Cami yeniden inşa edilecek

    © AFP 2018 / Zaid al-Obeidi
    Ortadoğu
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    Irak'ın Musul kentinde 2014 yılında IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 'halifelik' ilan ettiği ve örgüt tarafından 3 yıl sonra yıkılan Musul Ulu Cami (Nurî Camii) yeniden inşa edilecek . Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) caminin yeniden inşası için 50 milyon dolar vereceği duyuruldu.

    IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi
    © AFP 2018 /
    IŞİD'den 'halife' Bağdadi'ye biat açıklaması
    Irak ve BAE, Musul'un simgesi olan Musul Ulu Cami (Nurî Camii) ve eğimli olduğu için 'El Hadba' (Kambur) olarak anılan minaresinin yeniden inşası için kolları sıvadı.

    Geçen sene kentin kontrolü IŞİD'den geri alınmıştı.

    IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 'halifelik' ilan ettiği cami Irak güçlerinin yaklaşması üzerine 2017'de örgüt tarafından yıkılmıştı.

    'BİN YILLIK MEDENİYET KORUNMALI'

    Bağdat Ulusal Müzesi'ndeki törende konuşan BAE Kültür Bakanı Noura al-Kaabi ülkesinin bu görev için 50.4 milyon dolar sağlayacağını duyurdu.

    Bakan "5 yıllık proje sadece caminin, minarenin ve altyapının yeniden inşası ile ilgili değil aynı zamanda genç Iraklılar'a umut vermekle alakalı. Bin yıllık medeniyet korunmalı" ifadelerini kullandı.

    Musul Ulu Cami'nin eğimli minaresinin IŞİD tarafından yıkılmadan önceki hali (2017)
    © AFP 2018 / AHMAD AL-RUBAYE
    Musul Ulu Cami'nin eğimli minaresinin IŞİD tarafından yıkılmadan önceki hali (2017)

    'ÇALIŞMALAR ÇOKTAN BAŞLADI'

    Musul’dan feci görüntüler
    © AP Photo / Felipe Dana
    Enkaz olarak kalan Musul üzerine: ‘Alacaklarını alıp, halkı sefalete terk ettiler'
    Kaabi ve Iraklı mevkidaşı arasında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Irak temsilcisi Louise Haxthausen'in de katılımıyla bu konuda anlaşma da imzalandı.

    Haxthausen de açıklamasında "Çalışmalar çoktan başladı. Alan koruma altında. Önce alanı temizlemeliyiz, enkazı kaldırmalıyız. Ardından cami ve minarenin yeniden inşasına başlayabiliriz" dedi.

    Şu anda Musul Ulu Cami'nin minaresinin temeli ve birkaç sütunla desteklenen kubbesi ayakta.

    Musul Ulu Cami (Nurî Camii) adını 1146'dan 1174'e kadar hüküm süren Büyük Selçuklular'ın Halep Atabeyi  Nureddin Mahmud Zengi'den alıyor. 

    Haçlılar'a karşı Müslüman güçleri birleştirmesi ile ünlü olan Zengi caminin inşa edilmesi emrini ölümünden kısa süre önce 1172'de vermişti.

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    Etiketler:
    Musul Ulu Cami, Yeniden inşa, UNESCO, IŞİD, Louise Haxthausen, Noura al-Kaabi, Ebubekir el Bağdadi, Birleşik Arap Emirlikleri, Musul, Irak
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