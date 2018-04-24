İsrail: Suriye bize karşı kullanırsa S-300'leri imha ederiz

Suriye'yi 2011'de savaş başladığından beri sık sık vuran ve artık bu ülkedeki İran hedeflerine yönelen İsrail'den yeni bir tehdit geldi.

Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ''Bizim için önemli olan, Rusların Suriye'ye vermekte olduğu savunma silahlarının bize karşı kullanılmayacak olması. Eğer bize karşı kullanılırsa biz de onlara karşı eyleme geçeriz'' dedi.

"We saw that the #IDF is the most moral army in the world,” Lieberman said as he commented on the murder of the #Palestinian boy, who took part in #TheGreatMarchOfReturn in #Gaza, Mohammed Ayoub.https://t.co/9ulK1Ctugd pic.twitter.com/PqcTU4PcjL — STAND WITH PALESTINE (@Pray4Pal) 22 Nisan 2018

İsrail'in 9 Nisan'da Suriye'nin Humus bölgesinde İranlıların konuşlandığı T-4 üssüne füze saldırısını, ABD, İngiltere, Fransa'nın 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece Suriye hükümetine bağlı bir dizi üs ve tesise füze saldırıları takip etmişti. Ardından Rus gazetesi Kommersant, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Moskova'nın yakında Suriye'ye S-300 sevkiyatına başlayabileceğini gündeme getirdi.

'UÇAKLARIMIZA ATEŞ EDEN OLURSA'

Bu haberleri okuduğunu ve duyduğunu belirten Liberman ''Ama bunların gerçeklikte bir temeli yok. Bir şey net olmalı: Uçaklarımıza ateş eden olursa onları yok ederiz'' vurgusu yaptı.

'SORUN RUSYA DEĞİL, İRAN'

© Sputnik / Maxim Blinov Lavrov: Saldırının ardından Suriye ordusuna her türlü yardımı değerlendirmeye hazırız

İsrail'in Suriye'nin içişlerina karışmadığını ama diğer yandan İran'ın Suriye'yi İsrail'e yöneltilecek ileri silah sistemleriyle doldurmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Liberman, Suriye'de sorunun Rusya değil, İran olduğunu savundu. Suriye'de halihazırda konuşlu Rus hava savunma sistemlerinin İsrail'e karşı kullanılmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

'RUSLARLA AÇIK HATTIMIZ VAR'

''Ruslarla açık hattımız var, hakikaten konuşuyoruz, bazen zorlu bir konuşma oluyor, ama sonuçta açık. Ruslarla uzun yıllardır sürekli koordinasyon halindeyiz ve bu sayede ihtilaftan kaçınıyoruz.''

İsrail Savunma Bakanı ''Bize karşı harekete geçenler sadece Suriyeliler. Suriye sistemleri bize karşı eyleme geçerse onları yok ederiz'' diye ekledi.