İsrail'den, büyükelçiliklerini Kudüs’e taşıyacak ilk 10 ülkeye yardım

Sputnik'e konuşan Elkin, İsrail hükümetinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak isteyen ilk 10 ülkeye yardım etmek istediğini belirtti.

Elkin "Bu yönde ilk kararı ABD ve Guatemala aldı, Honduras ve Romanya'da da benzer planlar tartışılıyor. Çekya ile de bu konuyla ilgili oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştiriliyor. İsrail'in bu anlamda ilk 10 ülkeye yardım edebilmesi için bir hükümet kararı hazırlanıyor. Karar alan tesis edilmesini ve belki de maddi desteği içerecek. İsrail bu ülkelere Kudüs'e taşınmaları için ayrıcalık uygulayacak" dedi.

‘GUATEMALA'NIN BÜYÜKELÇİLİĞİ 16 MAYIS'TA, ABD'NİNKİ DE 2 GÜN SONRA AÇILACAK'

Guatemala'nın 16 Mayıs'tan itibaren Kudüs'te büyükelçiliğini açacağını belirten Elkin, ABD'nin büyükelçiliğinin de 2 gün sonra açılacağını ifade etti.

Elkin "Bunu gerçekte yapan iki ülke var. Honduras'ta bu yöndeki karar şimdilik devlet başkanının masasında, karar alması gerekiyor. Bu anlamda nihai yetki devlet başkanının. Romanya'da da polemikler var. İktidardaki parti, parlamento başkanı büyükelçiliğin taşınması yönünde karar alındığını bildirdi. Devlet başkanı karşı çıktı. Şimdilerde siyasi tartışma sürüyor. Bu onların iç tartışması, biz karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.