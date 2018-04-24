Rusya: Hmeymim’de küçük boyutlu hava hedefleri imha edildi

Hmyemim hava üssünden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “24 Nisan Salı günü, akşam saatlerinde karanlığın başlamasıyla, Rus Hmeymim hava üssünün hava alanını kontrol araçları, hava üssüne belli bir mesafede menşei belirsiz küçük boyutlu hedefler tespit etti. Rus hava üssüne ait hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etti” diye açıkladı.

Kaynak, üssün normal rejimde çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Hmyemim hava üssünden bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “24 Nisan Salı günü, akşam saatlerinde karanlığın başlamasıyla, Rus Hmeymim hava üssünün hava alanını kontrol araçları, hava üssüne belli bir mesafede menşei belirsiz küçük boyutlu hedefler tespit etti. Rus hava üssüne ait hava savunma sistemleri tüm hedefleri imha etti” diye açıkladı.

Kaynak, üssün normal rejimde çalışmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.