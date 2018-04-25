Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde, Ceyş-ul İslam grubu teröristlerinin aynı zamanda binlerce kişiyi tuttuğu birkaç cezaevlerinden biri olan al Taubeh'de (Tövbe)'ceza ve işkenceyle düzelebileceğine inanılan' tutsaklar bulunuyordu.

Sputnik'e konuşan yerli sakinler, militanların esirlerini, araçlara kurulan demir kafesler içinde şehir içinde dolaştırdığını anlattı. Bunun ceza işlevi görmesinin yanı sıra, etkili video kliplerinin çekimleri yapmak ve sivil vatandaşları korkutmak amacıyla yapıldığı ifade edildi. Yerel sakinler, militanların cezaevlerinde sivillerin ve çatıştıkları diğer gruplardan militanların da tutulduğunu söyledi.

© Sputnik / Duma’da, Ceyş-ul İslam'ın 'tövbe' cezaevi

Her cezaevinin bir amacı vardı. Al Taubeh'de, ceza ve işkencelerle düzelebileceği insanların tutulduğu iddia ediliyordu. Tutsaklarla eğitici sohbetler yapılıyor ve onlara şeriat ve örgüt kuralları anlatılıyordu. Eğer bir tutsak, örgüt saflarına katılma isteğini dile getirdiyse Al Kahf cezaevine transfer edilir, burada özel eğitimden geçiyorlardı.

© Sputnik / Duma’da, Ceyş-ul İslam'ın 'tövbe' cezaevi

Al Batun cezaevinde ise Suriye ordusu askerleri ile diğer örgütlerin üyeleri tutuluyordu. Yani en çok işkence ve ölümler bu cezaevinde yaşanıyordu.

Duma sakinleri, Al Taubeh cezaevi içindeki bazı odalara da ‘Al Batun' adı verildiğini de anlattı.

Kadınlar, al Safinah ve al Buq cezaevlerinde tutuluyordu. Al Buq'da yaklaşık 50 oda vardı.