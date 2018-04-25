Ruhani'den nükleer anlaşmanın yenilenmesini isteyen ABD'ye: Tüccar Trump

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, P5+1 ülkeleri ile Tahran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yenilenmesini savunan ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştrdi. Ruhani Trump için 'tüccar' ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı ABD'nin anlaşmadan imzasını çekmemesi konusunda ikna etmek için Washington'a yaptığı ziyaretinin ardından geldi.

Macron ABD'de Trump ile yaptığı ortak açıklamada AB'nin İran'la nükleer anlaşmanın değiştirilmeden muhafaza edilmesine yönelik pozisyonundan geri adım atmış ve 'şu andan itibaren ABD ile birlikte yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediğini' belirtmişti.

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında "Onlar belli bir Avrupa ülkesinin lideri ile birlikte '7 ülkenin imzaladığı anlaşma hakkında karar vermek istiyoruz' diyorlar. Ne için? Hangi hakla?" ifadelerini kullandı.

'SENİN SİYASET, HUKUK VE ULUSLARARASI ANLAŞMA GEÇMİŞİN YOK'

Anlaşmayı 'çılgınlık' olarak niteleyen ve ciddi değişiklikler olmazasa İran'a yönelik yaptırımlara geri döneceğini söyleyen Trump'a seslenen Ruhani " Senin siyaset geçmişin yok. Hukuk geçmişin yok. Uluslararası anlaşmalar konusunda geçmişin yok" dedi.

Ruhani "Nasıl oluyor da bir tüccar, bir inşaatçı, gökdelen inşaatçısı uluslararası ilişkiler hakkında muhakemede bulunabiliyor?" dedi.

Anlaşmayı imzalayan diğer ülkeler olan İngiltere, Rusya, Çin ve Almanya anlaşmanın korunmasını istemişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bu hafta içinde yapacapı Washington ziyaretinde Trump ile bu konuda görüşmesi bekleniyor.