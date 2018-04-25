Mogherini'den nükleer anlaşma açıklaması: Korunması gerekiyor

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin değiştirilmesi için baskı yaptığı, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 3 yıl önce imzalanan nükleer anlaşamanın korunması gerektiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran'ı nükleer silah geliştirmekten alıkoyduğunu ve bu nedenle gelecekte de korunması gerektiğini söyledi.

'MEVCUT BİR ANLAŞMA VAR VE İŞE YARIYOR'

Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıklama yapan Mogherini "Gelecekte neler olacağını o zaman göreceğiz. Ancak mevcut bir anlaşma var ve işe yarıyor. Anlaşmanın korunması gerekiyor" dedi.

'SURİYE'DEKİ ASKERİ FAALİYETLERDE BİR ARTIŞ GÖRÜYORUZ'

© REUTERS / Danish Siddiqui Ruhani'den nükleer anlaşmanın yenilenmesini isteyen ABD'ye: Tüccar Trump

Mogherini ayrıca Rusya, Türkiye ve İran'a Suriye'deki çatışmaların durması için nüfuzlarını kullanma çağrısında bulundu.

Bu 3 ülkenin Suriye'de ateşkes şartlarını sağlama ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı müzakere masasına getirmeye zorlama konularında 'özel sorumluluğu' olduğunu söyleyen Mogherini "Söz verdiklerinin aksine (Suriye'deki) askeri faaliyetlerde bir artış görüyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Washington'da yaptığı ortak basın toplantısında İran ile yapılan nükleer anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı yeniden dile getirmişti.

ABD'nin nükleer anlaşmaya onay vermesini yenileyip yenilemeyeceğine, dolayısıyla İran'a yaptırımları yeniden devreye sokup sokmayacağına karar vereceği 12 Mayıs'a atıf yapan Trump, ''12'sinde ne olacağını göreceğiz. Ama her halükarda İran bizi tehdit ediyor, bugüne dek çok az ülkenin ödediği bedel ödeyecekler'' ifadelerini kullanmıştı.

Anlaşmayı 'çılgınlık' olarak niteleyen Trump "Yemen'i, Suriye'yi ve Ortadoğu'nun diğer bölgelerini kapsayan bir anlaşma yapmalılar" ifadelerini kullanmıştı.

Macron da mevcut anlaşmanın iptal edilmemesini ancak değişiklik yapılabileceğini işaret etmişti.

ABD ile birlikte yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediğini belirten Macron, İran'ın bölgedeki etkisinin azaltılması ve balistik füze programının da anlaşma kapsamına alınması gerektiğini savunmuştu.