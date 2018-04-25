Rusya: OPCW, ABD'yle müttefiklerinin Suriye'de vurduğu tesiste kimyasal silah olmadığını doğruladı

Rusya Genelkurmay yetkilileri, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin, ABD ve müttefiklerinin, zehirli maddeler bulunduğu iddiası ile Suriye'de vurduğunu tesislerden biri olan Barza araştırma merkezinde kimyasal silah depolanmadığını doğruladığını açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy, ABD, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah üretilip depolandığını öne sürerek 14 Nisan'da Suriye'de vurduğu tesislerden biri olan başkent Şam'daki Barza araştırma merkezinde 2013'e kadar kimyasal saldırıdan korunmak için bazı maddeler geliştirildiğini söyledi.

Fakat Rudskoy, 2017'de bir OPCW heyetinin söz konusu araştırma merkezini ziyaret ederek burada kimyasal silah bulunmadığını doğruladığını vurguladı.

SURİYE'YE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÖNDERİLECEK

Rudskoy ayrıca, ABD ve müttefiklerinin füze saldırıları sonrası Rusya'nın Suriye'ye yakın zamanda yeni hava savunma sistemleri göndereceğini söyledi.

Rusya Genelkurmay yetkilisi, 14 Nisan'daki saldırılarda Suriye hava savunma sistemlerinin düşürdüğü ABD'ye ait Tomahawk kruz füzelerini inceleyeceklerini ve onları Rusya'nın kendi füzelerini geliştirmek için kullanacaklarını da belirtti.