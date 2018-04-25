'Rusya, Katar askerlerinin Suriye'ye gönderilmesine kati surette karşı çıkıyor'

ABD ve Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar üzerine Katar'ın Suriye'ye olası asker sevkiyatını Sputnik’e değerlendiren Morozov, "Rusya, buna kati surette karşı çıkıyor, buna eminim. Bu sevkiyatın dayanak noktası ne olacak? Bu, BM tüzüğünün ve uluslararası hukuk normlarının en sert ihlalidir" dedi.

Morozov, Katar ve diğer Körfez ülkelerinin Suriye'ye asker gönderme planlarının arkasında ABD olduğunun altını çizdi.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany Suudi Dışişleri: Katar ABD'nin sağladığı askeri korumayı kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen hafta Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr de dün "Katar ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" ifadelerini kullanmıştı.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Suudi Arabistan: Suriye'ye asker göndermeye hazırız

Trump'ın, söz konusu basın toplantısında "Katar'ın, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığının parasını vermesi ve oraya kendi askerlerini göndermesi gerekir. Bunun da ABD Başkanı, Katar topraklarındaki Amerikan askeri üssü üzerinden Katar Devleti'ne sağladığı korumayı iptal etmeden önce olması gerekiyor" dediğini aktaran Cubeyr, "ABD Başkanı'nın konuşmasına dayanarak eğer Amerika Katar'daki askeri üssüyle sağladığı korumayı geri çekerse, rejim bir haftadan az sürede düşecekti" ifadelerini kullanmıştı.