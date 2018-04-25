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    Rusya’da S-300 füze sistemleriyle hava savunma tatbikatı

    'İsrail, Rusya'nın Suriye'ye S-300 göndermesini engellemeye çalışacak'

    © Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
    Ortadoğu
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    Sputnik'e konuşan Suriyeli siyaset bilimci Humeidi Abdallah, Rusya'nın Suriye'ye S-300 sevk etmesi halinde İsrail'le güç dengesinin etkileneceğine dikkat çekti. Bu yüzden İsrail etkeninin S-300 sevkiyatının önünde önemli bir engel oluşturduğunu belirtti.

    S-300 füze savunma sistemleri
    © Sputnik / Valery Melnikov
    Rusya'dan Suriye'ye S-300 sevkiyatı hakkında açıklama: Türkiye'ye de sorulmalı
    Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye'ye olası sevkiyatının İsrail'i çok rahatsız ettiğini söyleyen Suriyeli siyaset bilimci Humeidi Abdallah, İsrail etkeninin S-300'lerin Suriye'ye sevkiyatının önünde önemli bir engel oluşturduğunun altını çizdi. 

    Dün Rusya'nın Suriye'ye S-300 sevk etme ihtimalini değerlendiren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, kendilerine karşı devreye sokulması halinde Rus füze savunma sistemlerini imha edeceklerini açıklamıştı.

    'ANLAŞMAYI BOZMAYA YA DA ERTELETMEYE ÇALIŞACAK'

    S-300
    © Sputnik / Pavel Lisitsyn
    İsrail: Suriye bize karşı kullanırsa S-300'leri imha ederiz
    Abdallah, bu açıklamayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

    "İsrail faktörü bu anlaşmanın uygulanmasını büyük ölçüde etkiliyor. Tel Aviv, sözkonusu anlaşmanın uygulanmasını bozmaya ya da erteletmeye çalışacak. Suriye'deki S-300'ler, Arap-İsrail çatışması, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki durum dahil olmak üzere, tüm bölgedeki güç dengesini etkileyecek. Şam ise gerekli tüm faturaları ödemeye hazır, güvenlikten tasarruf etmiyor.''

    'SURİYE HAVA SAHASININ KORUNMASI RUSYA İÇİN DE ÖNEMLİ'

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
    © REUTERS / Naohiko Hatta
    Lavrov: Suriye'ye S-300 sevkiyatı için henüz karar verilmedi
    Suriye hava sahasının saldırganlardan korunmasının hem Moskova hem de Şam'ın çıkarlarıyla örtüştüğünü belirten Suriyeli siyaset bilimci, "Suriye yönetimi şimdi silah stoklarını modern Rus silahlarıyla takviye ediyor, ayrıca on yıllar önce satın alınmış mevcut hava savunma sistemlerini modernize ediyor" bilgisini paylaştı.

    ABD, İNGİLTERE, FRANSA'NIN SALDIRISI SONRASI

    Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, ABD ile müttefiklerinin bu ayki füze saldırıları sonrası, Rusya'nın Suriye'ye yeni hava savunma sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

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