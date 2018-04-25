OPCW heyetinden kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma'ya ikinci ziyaret

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturmak üzere başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesine giden Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyeti, ilçedeki ikinci bölgeyi ziyaret etti.

OPCW'den yapılan açıklamada, uzmanların bu bölgede numuneler topladığı ve bunların diğer numunelerle birlikte Hollanda'nın Rijswik kentindeki OPCW laboratuvarına götürüleceği ifade edildi.

Heyetin ikinci ziyareti, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergey Rudskoy'un bugün yaptığı "OPCW uzmanları, ABD ve müttefiklerinin, zehirli maddeler bulunduğu iddiası ile Suriye'de vurduğunu tesislerden biri olan Barza araştırma merkezinde kimyasal silah depolanmadığını doğruladı" açıklamasını izledi.

2017'DE KİMYASAL SİLAH BULUNMADIĞI DOĞRULANMIŞTI

ABD, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah üretilip depolandığını öne sürerek 14 Nisan'da Suriye'de vurduğu tesislerden biri olan başkent Şam'daki Barza araştırma merkezinde 2013'e kadar kimyasal saldırıdan korunmak için bazı maddeler geliştirildiğini söyleyen Rudskoy, 2017'de bir OPCW heyetinin söz konusu araştırma merkezini ziyaret ederek burada kimyasal silah bulunmadığını doğruladığını vurgulamıştı.

OPCW heyeti, Duma'ya ilk ziyaretini geçen cuma gerçekleştirmişti.

Duma'da 7 Nisan'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarını, ABD, Fransa ve İngiltere'nin bu iddiaları gerekçe gösterip 14 Nisan'da Suriye'nin çeşitli noktalarına füze saldırıları düzenlemelerini izlemişti.

Rusya ve Suriye hükümeti, Duma'da ordunun kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları reddediyor.

Bu arada Duma'da yaşananlar konusunda görgü tanıkları ve Suriyeli doktorların verdiği ifadeler, yerleşim yerinde meydana gelenin kimyasal bir saldırı olmadığı görüşünü güçlendiriyor.