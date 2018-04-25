OPCW heyetinden kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma'ya ikinci ziyaret

OPCW'den yapılan açıklamada, uzmanların bu bölgede numuneler topladığı ve bunların diğer numunelerle birlikte Hollanda'nın Rijswik kentindeki OPCW laboratuvarına götürüleceği ifade edildi.
2017'DE KİMYASAL SİLAH BULUNMADIĞI DOĞRULANMIŞTI
ABD, İngiltere ve Fransa'nın kimyasal silah üretilip depolandığını öne sürerek 14 Nisan'da Suriye'de vurduğu tesislerden biri olan başkent Şam'daki Barza araştırma merkezinde 2013'e kadar kimyasal saldırıdan korunmak için bazı maddeler geliştirildiğini söyleyen Rudskoy, 2017'de bir OPCW heyetinin söz konusu araştırma merkezini ziyaret ederek burada kimyasal silah bulunmadığını doğruladığını vurgulamıştı.
OPCW heyeti, Duma'ya ilk ziyaretini geçen cuma gerçekleştirmişti.
Rusya ve Suriye hükümeti, Duma'da ordunun kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları reddediyor.
Bu arada Duma'da yaşananlar konusunda görgü tanıkları ve Suriyeli doktorların verdiği ifadeler, yerleşim yerinde meydana gelenin kimyasal bir saldırı olmadığı görüşünü güçlendiriyor.
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