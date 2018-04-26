İran’ın Suriye’ye yaptığı gizemli sevkiyatlar ABD’li istihbaratçıları endişelendirdi

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran: Suriye’deki varlığımızın nedeni aşırıcılık yanlılarına karşı koymak

CNN’in Beyaz Saray’daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’li istihbaratçıların, Tahran’ın ileride hükümet güçleri ya da İranlı askeri birlikler tarafından kullanılabilecek silah sistemleri gönderiyor olabileceğinden endişe duydukları belirtildi.

Haberde ayrıca uçuşlardan haberdar olan ABD ve İsrail’in, gönderilerde bulunuyor olabilecek silahların ileride İsrail’e karşı tehdit amacıyla kullanılabileceğinden endişe duydukları kaydedildi.

Suriye'ye yapılan silah sevkiyatlarının sık rastlanan bir durum olduğu aktarılan haberde, ancak şimdiki sevkiyatların, ABD, Fransa ve İngiltere’nin ortak saldırısının ardından yapıldıkları için özellikle dikkat çektiği ifade edildi. CNN ayrıca İran ile İsrail arasındaki ilişkilerin son zamanlarda daha da gerildiğini vurguladı.

Suriye Hava Kuvvetlerine ait uçakların bu hafta içinde en az 2 kez İran’a uçtuğunun tespit edildiği aktarılan haberde, kargo uçaklarının gerçekleştirdiği diğer seferlerin de ABD istihbaratının ilgisini çektiği ifade edildi.