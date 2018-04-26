Şam’ın güneyindeki Yermuk'ta gerilim tırmandı

© Sputnik / Andrei Stenin Suriye ordusu, cihatçılara Yermuk'u boşaltmaları için 2 hafta süre tanıdı

Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Şam’ın güneyindeki militanların ateşkesi reddettiğini aktardı. Cuma gününden itibaren gerilimin ve çatışma şiddetinin katlanarak arttığını belirten kaynak, “Sorun şu ki militanlar bu bölgede iyi tahkimat yaptı ve binalar arasında çok büyük hızla hareket ediyor, çünkü tüm geçiş ve gizli yolları çok iyi biliyorlar. Şimdi ordu, El Hacr el Esved (Kara Taş) kentine girmek için militanların ilk cephe hattını yarmaya çalışıyor. Bu kent kontrol altına alınır alınmaz tüm bölge ordunun eline geçer. Ancak bu durumda ateşkes söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Yermuk’taki durumun daha önce Şam’ın güneybatısındaki Han el-Şeyh’de yaşananlara benzediğini belirten kaynak, “Orada teröristler birkaç kez ateşkesi bozmuştu ama ordunun taarruzu karşısında öne sürülen şartları kabul ederek silahlarını bırakmak zorunda kalmıştı” dedi.