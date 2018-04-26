Şam’ın güneyindeki Yermuk'ta gerilim tırmandı

Suriye ordusundaki bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Şam’ın güneyindeki militanların ateşkesi reddettiğini aktardı. Cuma gününden itibaren gerilimin ve çatışma şiddetinin katlanarak arttığını belirten kaynak, “Sorun şu ki militanlar bu bölgede iyi tahkimat yaptı ve binalar arasında çok büyük hızla hareket ediyor, çünkü tüm geçiş ve gizli yolları çok iyi biliyorlar. Şimdi ordu, El Hacr el Esved (Kara Taş) kentine girmek için militanların ilk cephe hattını yarmaya çalışıyor. Bu kent kontrol altına alınır alınmaz tüm bölge ordunun eline geçer. Ancak bu durumda ateşkes söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.
© Sputnik / Andrei Stenin
Yermuk’taki durumun daha önce Şam’ın güneybatısındaki Han el-Şeyh’de yaşananlara benzediğini belirten kaynak, “Orada teröristler birkaç kez ateşkesi bozmuştu ama ordunun taarruzu karşısında öne sürülen şartları kabul ederek silahlarını bırakmak zorunda kalmıştı” dedi.
- Şam'ın güneyindeki Yermuk'ta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'In fotoğrafının yer aldığı afiş© Sputnik / Yazan Kalash
- Yermuk kampı ve çevresindeki yerleşimlerin IŞİD’den temizleme operasyonu devam ediyor.© Sputnik / Yazan Kalash
- Yermuk kampı ve çevresindeki yerleşimlerin IŞİD’den temizleme operasyonu devam ediyor.© Sputnik / Yazan Kalash
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© Sputnik / Yazan Kalash
Şam'ın güneyindeki Yermuk'ta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'In fotoğrafının yer aldığı afiş
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