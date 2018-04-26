Doğu Gutalı doktor Lahey’de konuştu: Kimyasal saldırı yoktu

'TEK BİR ÖLÜM BİLE GERÇEKLEŞMEDİ'
Belirtilerin hafif ve orta ağırlıkta olduğunu kaydeden doktor, meslektaşlarının tüm hastalara oksijen maskelerini dağıttığını aktararak, "Ardından Beyaz Miğferliler'in temsilcisi geldi ve kimyasal saldırı olduğunu söyleyerek bağırmaya başladı. Tanımadığımız adamlar gelerek kaos ortamını yaratmaya çalıştı, insanların üzerine su dökmeye başladı. Hastanemizin hiçbir çalışanı buna inanmadı, çünkü kimyasal saldırı belirtilerini görmüyorlardı. Birkaç saat sonra da boğulma belirtileri olan herkes eve gönderildi. Tek bir ölüm bile gerçekleşmedi" dedi.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) merkez ofisinde ‘kimyasal saldırı' tanıklarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Duma'da kimyasal saldırının olduğu iddia edilen gün hastaneye getirilerek üzerine su döküldüğünü anlatan Hasan Diaba adlı çocuk ve ailesi dahil 17 Suriye vatandaşı katıldı.
Duma'daki kimyasal saldırı iddialarına, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik füzeli saldırısı eşlik etmişti. Saldırıların öncesinde ve sonrasında, söz konusu ülkeler kimyasal saldırı iddialarını doğrulayan herhangi bir kanıt ortaya koymadı.
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