Doğu Gutalı doktor Lahey’de konuştu: Kimyasal saldırı yoktu

Lahey'deki basın toplantısında konuşan el-Ceyş, kimyasal saldırının yapıldığı iddia edilen gün acilde görev yaptığını belirterek, "Boğulma belirtileri olan hastalar gelmeye başladı. Yaklaşık 15 kişiydiler. Duman ve toz soludukları için boğuluyorlardı, başka da hiçbir belirti yoktu. Bu, yakınlardaki binalara bombardıman sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.

'TEK BİR ÖLÜM BİLE GERÇEKLEŞMEDİ'

Belirtilerin hafif ve orta ağırlıkta olduğunu kaydeden doktor, meslektaşlarının tüm hastalara oksijen maskelerini dağıttığını aktararak, "Ardından Beyaz Miğferliler'in temsilcisi geldi ve kimyasal saldırı olduğunu söyleyerek bağırmaya başladı. Tanımadığımız adamlar gelerek kaos ortamını yaratmaya çalıştı, insanların üzerine su dökmeye başladı. Hastanemizin hiçbir çalışanı buna inanmadı, çünkü kimyasal saldırı belirtilerini görmüyorlardı. Birkaç saat sonra da boğulma belirtileri olan herkes eve gönderildi. Tek bir ölüm bile gerçekleşmedi" dedi.

© AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP OPCW heyetinden kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma'ya ikinci ziyaret

Suriyeli doktor, "Buraya, videoda gösterileni değil Duma'da yaşanan gerçekleri tüm dünyaya anlatmak için geldik" diye açıkladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) merkez ofisinde ‘kimyasal saldırı' tanıklarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Duma'da kimyasal saldırının olduğu iddia edilen gün hastaneye getirilerek üzerine su döküldüğünü anlatan Hasan Diaba adlı çocuk ve ailesi dahil 17 Suriye vatandaşı katıldı.

Duma'daki kimyasal saldırı iddialarına, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik füzeli saldırısı eşlik etmişti. Saldırıların öncesinde ve sonrasında, söz konusu ülkeler kimyasal saldırı iddialarını doğrulayan herhangi bir kanıt ortaya koymadı.