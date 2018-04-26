Suriye’nin OPCW Temsilcisi: Duma’da İngiliz yapımı kimyasallar bulundu

© REUTERS / Beyaz Miğferler Doğu Gutalı doktor Lahey’de konuştu: Kimyasal saldırı yoktu

OPCW merkez ofisindeki basın toplantısında konuşan Ubeyd, "Diğer suçlamalar ve iddialara gelince bekleyin ve daha fazlasını göreceksiniz, çok şaşıracaksınız, çünkü OPCW ekibi, teröristlerin kimyasalları bırakarak kaçtığı Duma'daki depoları ziyaret edecek. Biz Almanya, İngiltere'den, Salisbury'deki Porton Down laboratuvarından kimyasal maddeler bulduk. Salisbury'nin bugünlerde ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Tüm yalan suçlamalar tamamen ifşa edilecek" ifadelerini kullandı.

Doğu Guta'nın Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilmiş, iddialara ilişkin herhangi bir kanıt sunulamamıştı.