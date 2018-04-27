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    Donald Trump- Suudi Kralı Selman

    'Suriye’deki savaşın faturasını kim ödeyecek' sorusu, Körfez ülkelerinin arasını açabilir

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ortadoğu
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    Katarlı siyaset uzmanı Ali el-Heil, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Amerikan askerlerinin Suriye’de kalmasını isteyen Suudi Arabistan’ın belki de bunun faturasını ödemesi gerektiği’ yönündeki açıklamalarını yorumladı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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    Katar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali el-Heil, Sputnik’e verdiği mülakatta ‘ABD Başkanı’nın Körfez ülkelerine ilk kez şantaj yapmadığını’ söyledi. El-Heil, “O (Trump) başkanlık koltuğuna geçtiği günden bu yana çeşitli ülkelere şantaj yapıyor. Güney Kore ile ilişkilerini de bu model üzerinden kurmaya çalışarak, bu ülkeyi savunmanın karşılığında 1 milyar dolar talep etti. Suudi yönetimine de sürekli olarak şantaj yapıyor ve şimdiye kadar Suudilerden 460 milyar dolar almayı başardı” diye konuştu.

    Katarlı uzman, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, bu tür büyük harcamalar söz konusu olduğunda kendi ülkesi hakkında konuşmamaya özen gösteriyor. Bu kişi, krallığın hazinesini ABD Başkanı için açtığı zaman ülkesini uçurumun kenarına kadar getirdi” ifadelerini kullandı.

    'TRUMP'IN AÇIKLAMALARININ KATAR'A YÖNELİK OLDUĞU ORTADA'

    ABD Başkanı Donald Trump ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Diğer yandan Sputnik’e konuşan Suudi siyaset bilimci Mübarek el-Ati, ‘Trump’ın açıklamalarının doğrudan Katar’a hitap ettiğinin açıkça ortada olduğunu’ söyledi. El-Ati, “Katar Emiri’nin ABD ziyareti sırasında Donald Trump’ın kendisini, teröristlere mali destek vermeye devam ederse Amerikan askerlerini ülkesinden çıkaracağı konusunda uyardığını hatırlıyoruz. Emir, Amerikan güçlerinin konuşlandığı Al Udeid Hava Üssü’nün geliştirilmesi için 100 milyar dolar tahsis etmeye hazır olduğunu ifade etti. Çoğu kişi bunu rüşvet olarak gördü” dedi ve şöyle devam etti: "Katar'ın ABD birliklerinin varlığı konusundaki duyarlılığı, emirliğin bölgedeki nüfuzunu güçlendirmek için onlara ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.”

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    Etiketler:
    Ali el-Heil, Mübarek el-Ati, Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, ABD
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