‘Bin Ladin’i ihbar eden doktor, hapishaneden firar edip ABD’ye gitmeyi planlıyordu’

Kaynak, "2017'nin aralık ayının sonlarında Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI), kendi kaynağından doktor Şakil Afridi'nin Peşaver'deki cezaevinden firar etmeyi planladığını öğrendi ve ardından ISI, bu planı bozdu" ifadelerini kullandı.
Adının kullanılmasını istemeyen kaynağın verdiği bilgiye göre ISI'nin muhbirlerinden biri, cezaevinde firar hazırlığı yapıldığı ve birilerinin cezaevinin planlarıyla ilgilendiği bilgisini verdi. Bu nedenle Afridi, ‘adının verilmediği güvenli bir yere' nakledildi.
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CIA baskınından 20 gün sonra Afridi, Hayatabad'da Pakistan güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.
Amerikalı yetkililer, Afridi'nin hem ABD hem de Pakistan'ın çıkarları yönünde hareket ettiğini belirterek, serbest bırakılması çağrısında bulunmuşlardı.
ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afridi'nin kendileri için yararlı olduğunu açıkça itiraf etmişti. Diğer yandan Pakistan hükümetine bilgi verilmeden yapılan operasyon İslamabad'ın tepkisine neden olmuş ve iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.
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