‘Bin Ladin’i ihbar eden doktor, hapishaneden firar edip ABD’ye gitmeyi planlıyordu’

El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yerinin tespitinde Amerikan istihbarat kurumlarına yardım eden ve ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını sağlama sözü verdiği Pakistanlı doktor Şakil Afridi’nin firar edeceği öğrenilerek, tutulduğu cezaevinden başka bir yere nakledildiği öğrenildi.

© AP Photo / Usame Bin Ladin'in belgeleri kamuyla paylaşıldı

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın Ria Novostiy'e aktardığına göre Afridi, planladığı firar nedeniyle Pakistan'ın Peşaver kentinde tutulduğu cezaevinden başka bir yere nakledildi.

Kaynak, "2017'nin aralık ayının sonlarında Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI), kendi kaynağından doktor Şakil Afridi'nin Peşaver'deki cezaevinden firar etmeyi planladığını öğrendi ve ardından ISI, bu planı bozdu" ifadelerini kullandı.

Adının kullanılmasını istemeyen kaynağın verdiği bilgiye göre ISI'nin muhbirlerinden biri, cezaevinde firar hazırlığı yapıldığı ve birilerinin cezaevinin planlarıyla ilgilendiği bilgisini verdi. Bu nedenle Afridi, ‘adının verilmediği güvenli bir yere' nakledildi.

'SAHTE AŞI KAMPANYASI DÜZENLEYEREK, BİN LADİN AİLESİNDEN DNA ÖRNEĞİ TOPLADI'

Usame Bin Ladin'in 2011'in mayıs ayında öldürülmesinden sonra ABD medyası, Afridi'nin Abadabad kentinde sahte bir aşı kampanyası başlatarak, Usame Bin Ladin ve ailesinin DNA örneklerini topladığını ve bunları CIA'e vererek operasyonun başarılı olmasına büyük katkı sağladığını yazmıştı.

CIA baskınından 20 gün sonra Afridi, Hayatabad'da Pakistan güvenlik güçleri tarafından tutuklandı.

Amerikalı yetkililer, Afridi'nin hem ABD hem de Pakistan'ın çıkarları yönünde hareket ettiğini belirterek, serbest bırakılması çağrısında bulunmuşlardı.

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afridi'nin kendileri için yararlı olduğunu açıkça itiraf etmişti. Diğer yandan Pakistan hükümetine bilgi verilmeden yapılan operasyon İslamabad'ın tepkisine neden olmuş ve iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.