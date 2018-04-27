Katar: Suudi yönetimi, Arap kamuoyunun beynini yıkamaya çalışıyor

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, hazirandan beri abluka ve yaptırıma aldıkları Katar'ın, Trump'ın talebinin asıl muhatabı olduğu, Suriye'ye asker gönderip Amerikan gücünün masraflarını karşılaması gerektiğini söylemesi, Körfez'i bir kez daha gerdi.

'ARAPLAR ONLARIN SANDIĞINDAN DAHA BİLİNÇLİ'

Terörün finansmanıyla mücadele konferansı için gittiği Paris'te France 24 televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi mevkidaşına da yanıt verdi.

© REUTERS / Faisal Al Nasser Suudi Arabistan: Suriye'ye asker göndermeye hazırız

El Sani ''Suudi açıklamasına yanıt vermeye bile değmez. Katar, bu şekilde Arap kamuoyunun aptal yerine konulmasını ve beynini yıkamaya çalışılmasını reddetmektedir. Arap bilinci onların sandığından çok daha büyüktür'' dedi.

Cubeyr, Trump'ın bazı sözlerinden hareketle ''Eğer ABD, Katar'daki Udeyd üssünden çekilirse Katar rejiminin devrilmesi bir hafta bile sürmez. ABD üsten çekilmeden önce Katar Suriye'ye asker göndermeli'' çıkışını da yapmıştı.

'KOALİSYONUN PARÇASI OLURUZ'

Katarlı mevkidaşı ise Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani'nin 9 Nisan'da Washington'ı ziyaret edip Trump ile görüştüğünü hatırlattı. ABD'li yetkililerin Suriye'ye ilave asker gönderme konusundaki fikirlerini Katar Emiri ile paylaştığını, Katar'ın da bu konudaki tutumunu Washington'a anlattığını aktaran el Sani, uluslararası bir koalisyonun parçası olabileceklerini belirtti.

SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Suriye'deki velaket savaşının müsebbiplerinden olan Katar'ın dışişleri bakanı şunları söyledi:

"Katar, Suriye sorununa siyasi geçiş süreci, savaş suçlularının cezalandırılması ve istikrarın geri dönmesini içeren siyasi çözüm bulunmasında ısrarlı. Suriye'yle ilgili her karar, çözüme yönelik tüm tarafların kabul ettiği bir zeminde alınmalı. Suriyelilerin haklarını gözetmeyen hiçbir karar, eşitliğin tesis edilmesini sağlayamaz."

ABD-FRANSA-SUUDİ ARABİSTAN TOP ÇEVİRİYOR

Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazmıştı. Trump bu talebini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken de dile getirdi. Ardından Cubeyr "Katar ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" mesajını verdi.