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    Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani

    Katar: Suudi yönetimi, Arap kamuoyunun beynini yıkamaya çalışıyor

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki savaşa Körfez'deki Sünni Arap krallıkların askeri ve mali destek sunması talebine Suudi Arabistan'ın verdiği yanıt, Katar'ın tepkisini çekti.

    Suudi Arabistan'da Türkiye dahil 20 ülkenin kara-hava-deniz kuvvetlerinin katılımıyla Kuzey Yıldırımı tatbikatı, 10 Mart 2016.
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri çekilecek, yerine Arap ülkelerinin askerleri gelecek
    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, hazirandan beri abluka ve yaptırıma aldıkları Katar'ın, Trump'ın talebinin asıl muhatabı olduğu, Suriye'ye asker gönderip Amerikan gücünün masraflarını karşılaması gerektiğini söylemesi, Körfez'i bir kez daha gerdi.

    'ARAPLAR ONLARIN SANDIĞINDAN DAHA BİLİNÇLİ'

    Terörün finansmanıyla mücadele konferansı için gittiği Paris'te France 24 televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi mevkidaşına da yanıt verdi. 

    Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, Riyad'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlayıp ortak basın toplantısı düzenledi, 17 Nisan 2018
    © REUTERS / Faisal Al Nasser
    Suudi Arabistan: Suriye'ye asker göndermeye hazırız

    El Sani ''Suudi açıklamasına yanıt vermeye bile değmez. Katar, bu şekilde Arap kamuoyunun aptal yerine konulmasını ve beynini yıkamaya çalışılmasını reddetmektedir. Arap bilinci onların sandığından çok daha büyüktür'' dedi. 

    Cubeyr, Trump'ın bazı sözlerinden hareketle ''Eğer ABD, Katar'daki Udeyd üssünden çekilirse Katar rejiminin devrilmesi bir hafta bile sürmez. ABD üsten çekilmeden önce Katar Suriye'ye asker göndermeli'' çıkışını da yapmıştı.

    'KOALİSYONUN PARÇASI OLURUZ'

    Şam
    © REUTERS / Ali Hashisho
    'Rusya, Katar askerlerinin Suriye'ye gönderilmesine kati surette karşı çıkıyor'

    Katarlı mevkidaşı ise Katar Emiri Tamim bin Hamad el Sani'nin 9 Nisan'da Washington'ı ziyaret edip Trump ile görüştüğünü hatırlattı. ABD'li yetkililerin Suriye'ye ilave asker gönderme konusundaki fikirlerini Katar Emiri ile paylaştığını, Katar'ın da bu konudaki tutumunu Washington'a anlattığını aktaran el Sani, uluslararası bir koalisyonun parçası olabileceklerini belirtti.

    SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

    Donald Trump- Suudi Kralı Selman
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    'Suriye’deki savaşın faturasını kim ödeyecek' sorusu, Körfez ülkelerinin arasını açabilir

    Suriye'deki velaket savaşının müsebbiplerinden olan Katar'ın dışişleri bakanı şunları söyledi:

    "Katar, Suriye sorununa siyasi geçiş süreci, savaş suçlularının cezalandırılması ve istikrarın geri dönmesini içeren siyasi çözüm bulunmasında ısrarlı. Suriye'yle ilgili her karar, çözüme yönelik tüm tarafların kabul ettiği bir zeminde alınmalı. Suriyelilerin haklarını gözetmeyen hiçbir karar, eşitliğin tesis edilmesini sağlayamaz."

    Türk Askeri
    © AA / Arşiv
    Suriye'ye çekilmeye zorlanan Katar ile Türkiye'nin ilişkileri kopar mı?

    ABD-FRANSA-SUUDİ ARABİSTAN TOP ÇEVİRİYOR

    Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'den çekilmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin yerine Mısır ve Körfez Arap krallıklarının askerlerinin konuşlanması için temaslar yürüttüğünü yazmıştı. Trump bu talebini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Beyaz Saray'da ağırlarken de dile getirdi. Ardından Cubeyr "Katar ABD'nin askeri güvencesini kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda" mesajını verdi.

    Etiketler:
    Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Suudi Arabistan, Katar
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