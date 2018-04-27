Gazze-İsrail sınırındaki 'Büyük geri dönüş yürüyüşü'nde 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Bugün düzenlenen yürüyüşte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtilirken, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre şimdiye kadar toplam 42 Filistinli hayatını kaybetti. 5 bin 500'den fazla Filistinli ise yaralandı.
Update: 'Three killed, 349 wounded' as Palestinians march on border in fifth weekhttps://t.co/rfnVC1uTTs— Haaretz.com (@haaretzcom) 27 Nisan 2018
Filistinliler, İsrail'in kuruluşunu "Büyük felaket" (Nakba) olarak adlandırıyor
Çok sayıda Twitter kullanıcısı, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını belirttikleri gazeteci Abdel Rahman al-Kahluot ile ilgili paylaşımda bulundu.
#Photos show the moment when #Palestinian photojournalist Abdelrahman Alkahlout was rushed to hospital following his injury caused by an Israeli sniper's live bullet as he was covering #GreatReturnMarch rally east of #Gaza. pic.twitter.com/det3K5NREi— Karim #GreatReturnMarch (@KareemN96) 27 Nisan 2018
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