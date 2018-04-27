Gazze-İsrail sınırındaki 'Büyük geri dönüş yürüyüşü'nde 3 Filistinli daha yaşamını yitirdi

Gazze- İsrail sınırında düzenlenen "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü"nün beşinci haftasında, İsrail güvenlik güçlerinin saldırısı sonucunda 3 kişinin daha yaşamını yitirdi. 349 kişi ise yaralandı.

Bugün düzenlenen yürüyüşte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtilirken, Birleşmiş Milletler'in verilerine göre şimdiye kadar toplam 42 Filistinli hayatını kaybetti. 5 bin 500'den fazla Filistinli ise yaralandı.

Update: 'Three killed, 349 wounded' as Palestinians march on border in fifth weekhttps://t.co/rfnVC1uTTs — Haaretz.com (@haaretzcom) 27 Nisan 2018

​Filistin hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada gösterilerin İsrail'in kuruluşunu ilan edişinin 70. yıldönümü olan 14 Mayıs tarihine kadar süreceğini açıklamıştı.

Filistinliler, İsrail'in kuruluşunu "Büyük felaket" (Nakba) olarak adlandırıyor

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını belirttikleri gazeteci Abdel Rahman al-Kahluot ile ilgili paylaşımda bulundu.