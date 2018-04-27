Husi lider Samed’in öldürüldüğü hava saldırısının görüntüleri yayınlandı

Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı, Suudi Hava Kuvvetleri’nin Husiler tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey’in Başkanı Salih el Samed’e yönelik düzenlediği hava saldırısının video çekimini yayınladı.

© REUTERS / Halid Abdullah Husilerin siyasi liderlerinden Samed, Suudilerin Yemen’e hava saldırısında öldü

Çekilen videoda önceden takip edilen bir aracın füzeyle vurulduğu an görülüyor, ardından ikinci araçtan çıkıp kaçmaya çalışan kişilere ikinci bir füze isabet ediyor.

Husilerin siyasi lideri Salih el Samed'in öldürüldüğü haberi 4 gün önce yayınlanmış, Husilerin kontrolündeki bölgelerde 3 günlük yas ilan edilirken, Samed'in yerini Mehdi el-Meşhed'in alacağı aktarılmıştı.

Suikastin ardından Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin yayınladığı açıklamada, ‘yapılan suikastın sarsıcı ve acı verici bir karşılığı olacağı' belirtilmişti.