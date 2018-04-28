İsrail, Gazze'de 'Hamas Deniz Kuvvetleri'ni vurduklarını' duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınırda yaşanan çatışmalara yanıt olarak İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de Hamas Deniz Kuvvetleri'ne ait 6 noktaya saldırı düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu son günlerde Gazze sınırında yaşanan çatışmalara yanıt olarak Hamas Deniz Kuvvetleri'ne ait 6 noktayı hedef aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, saldırıların dün "İsrail içine girme teşebbüslerine yanıt" olarak gerçekleştiği kaydedildi.

לפני זמן קצר תקפו כוחותינו באמצעות כלי טייס שש מטרות טרור השייכות לכוח הימי של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. התקיפה בוצעה בתגובה לפעולות הטרור וניסיון החדירה הנרחב לשטח ישראל מוקדם יותר היום: https://t.co/WBixsZjB56 pic.twitter.com/C2P73KtIUl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 27, 2018

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze limanındaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını duyurdu.

Filistin medyasına yansıyan haberlere göre, saldırıda 'birkaç küçük gemi' vuruldu.

Gazze sınırında son 5 haftadır devam eden çatışmalarda, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu toplamda 43 kişi yaşamını yitirdi.