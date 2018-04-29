Pompeo, Suudi Arabistan'da: Körfez birliği önemli ve bunu başarmaya ihtiyacımız var

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ortadoğu temasları kapsamındaki ilk yurtdışı gezisinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Burada İran konusunda sert mesajlar veren Pompeo, Katar'ın ismini zikretmeden 'Körfez'de birliğin' gerekli olduğunu vurguladı.

© REUTERS / Alessandro Bianchi Katar: Suudi yönetimi, Arap kamuoyunun beynini yıkamaya çalışıyor

Pompeo Suudi mevkidaşı Adil el Cubeyr ile birlikte kısa bir basın toplantısı yaptı.

Soru almayan Pompeo açıklamasında İran'a yönelik sert ifadeler kullandı, isim vermeden Katar'ı kastederek Körfez bölgesinde 'birlik' mesajı verdi.

'İRAN TÜM BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR'

Ortak basın toplantısında "İran tüm bölgeyi istikrarsızlaştırıyor" diyen Pompeo "İran vekil milisleri ve terörist grupları destekliyor. Yemen'deki Husi milislerine silah satıyor ve siber saldırılar düzenliyor. Ayrıca katil Esad rejimini destekliyor" ifadelerini kullandı.

Pompeo ardından Katar'ın ismini kullanmadan "Körfez birliği önemli ve bunu başarmaya ihtiyacımız var" dedi.

El Cubeyr ise ülkesininin 'ABD Başkanı Donald Trump yönetimin İran'a yönelik politikasını ve İran ile yapılan nükleer anlaşmanın maddelerinin geliştirilmesini desteklediğini' söyledi.

Cubeyr İran'daki nükleer tesislerde ek incelemler talep ederek bu ülkeye yönelik yeni yaptırım çağrısında da bulundu.

Pompeo ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir araya geldi.

© AA / Bandar Algalud / Suudi Kraliyet Divanı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz

Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır geçen yıl haziran ayında İran'ı ve terörizmi desteklediği iddiasıyla Katar ile ticaret ve seyahat ilişkisini kesmişti.

Doha ise suçlamaları reddetmiş ve bu ülkeleri bağımsızlığını kısıtlamakla suçlamıştı.

'POMPEO, SUUDİLER'E 'KATAR'LA ANLAŞMAZLIĞI SONLADIRIN' DEDİ'

Adları açıklanmayan ABD'li yetkililer ise Pompeo'nun Suudi liderlere 'Katar'la anlaşmazlığı sonlandırın' mesajını açık şekilde ilettiğini öne sürdü.

Associated Press'in aktardığına göre, Pompeo, Katar'a yönelik ablukanın İran'ın, Yemen ve Suriye'deki etkisini arttırmasına yol açtığına inandığını belirterek ablukanın son bulması çağrısında bulundu.

Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlığın çözümü için Kuveyt öncülüğünde ve eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın desteklediği arabuluculuk çabaları başarısız olmuştu.

Pompeo, Suudi Arabistan'ın ardından Ortadoğu temaslarını İsrail ve Ürdün ile sürdürecek.