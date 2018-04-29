IŞİD, Fransız şirketin sağladığı finansman sayesinde ayakta kaldı

Lafarge şirketi, Suriye'de fabrika açmak için çok kötü bir zamanı seçmişti. Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulan fabrika 2010'da çalışmaya başladı, bir yıl sonra ülkede silahlı kriz çıktı. Fabrikanın bulunduğu bölge kısa bir süre içinde "ılımlı" cihatçıların, 2014'te ise IŞİD'in kontrolüne geçti. Savaşa rağmen Lafarge, çimento üretimine devam etme kararını aldı ve fabrikanın güvende kalması için aşırılıkçılara haraç ödemeyi kabul etti.
YÖNETİCİLERİ İSTİFA ETTİ
Fransa'da siyasi çevrelerle yakın ilişkisi olan çimento devi yönetimi, tüm suçlamaların reddedilmesini talep etti. Parlamentonun 2016'da gerçekleştirdiği araştırma, cihatçılara ödeme yapılmadığı sonucuna vardı. Ancak 2017'de şirket suçlu bulundu ve birkaç üst düzey yöneticisi istifa etmek zorunda kaldı.
RÜŞVET SUÇU DA EKLENDİ
Lafarge davası, ekonomik suçlara karşı mücadele eden Sherpa sivil toplum örgütünün mahkemeye başvurmasıyla 2016'da başlamıştı. Örgütün verdiği bilgiye göre, şirket kendini dürüst olmayan yollarla korumaya çalıştı. Sherpa ayrıca savcılıktan, Lafarge'a karşı tanıklara rüşvet verme suçundan da dava açılmasını talep etti.
Ancak Fransız toplumunu en çok şaşırtan, ülkede bir dizi saldırıların gerçekleştiği 2015 yılında, saldırıyı üstlenen IŞİD ve Nusra'ya para aktarıldığı yönündeki bilgi oldu. Sherpa hukukçusu Marie Dosé, "Lafarge'ın ödediği paranın bir kısmının Fransa'daki saldırıların organizasyonuna harcanmadığını kim kanıtlayabilir?" dedi. Birçok Fransız vatandaş Marie Dosé'nin bu öfkesi paylaşmakta, zira saldırıların büyük para gerektirmediğini biliniyor. Örneğin, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırısına sadece 82 bin euro harcandı.
'ÇOK SAYIDA ARACI ÜZERİNDEN AKTARILDI'
Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Fransa Araştırmaları Merkezi'nden Yuriy Rubinskiy, Sputnik'e açıklamasında, "Lafarge davası oldukça kafa karıştırıcı, zira para çok sayıda aracı üzerinden aktarıldı" dedi. Bu durumun, şirketin mahkemede kendini savunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.
Fransa'nın geçmişten ders çıkardığını belirten Rubinskiy, "Şimdi Fransızlar, terörün finansmanı ile mücadele konusunda üst düzeyde toplantılar yapıyor" dedi.
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