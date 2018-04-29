Kayıt
15:24 29 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fransız inşaat şirketi Lafarge

    IŞİD, Fransız şirketin sağladığı finansman sayesinde ayakta kaldı

    © AP Photo / Thibault Camus
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Fransa’da, IŞİD ve El Nusra’ya para aktarmakla suçlanan çimento devi Lafarge soruşturması devam ediyor. Soruşturma yürüten yetkililere göre şirket, Suriye’deki fabrikasına dokunmamaları için cihatçılara milyonlarca euro ödeme yaptı. Üstelik para transferi, 2015’te Charlie Hebdo dergisine saldırının hemen öncesinde de devam etti.

    Lafarge şirketi, Suriye'de fabrika açmak için çok kötü bir zamanı seçmişti. Suriye'nin kuzeydoğusuna kurulan fabrika 2010'da çalışmaya başladı, bir yıl sonra ülkede silahlı kriz çıktı. Fabrikanın bulunduğu bölge kısa bir süre içinde "ılımlı" cihatçıların, 2014'te ise IŞİD'in kontrolüne geçti. Savaşa rağmen Lafarge, çimento üretimine devam etme kararını aldı ve fabrikanın güvende kalması için aşırılıkçılara haraç ödemeyi kabul etti.

    Fransa - Türkiye - Bayrak
    © AFP 2018 / ALAIN JOCARD
    'Fransa, Suriye'de daha etkili olma çabası içinde ama arabuluculuk önerisinin Türkiye'de bir karşılığı yok'
    Daha sonra bölge elden ele geçti ve Fransız şirket bu belirsizlik durumunda birkaç cihatçı grubu birden finanse etmiş oldu. Londra merkezli PricewaterhouseСoopers (PWC) denetim şirketine göre, Lafarge 2011-2015 döneminde farklı cihatçı gruplara 13 milyon dolar ödeme yaptı. ABD'li uzman merkezi Baker McKenzie'nin rapora göre ise 2012-2014 döneminde IŞİD'e en az 500 bin dolar ödendi.

    YÖNETİCİLERİ İSTİFA ETTİ

    Fransa'da siyasi çevrelerle yakın ilişkisi olan çimento devi yönetimi, tüm suçlamaların reddedilmesini talep etti. Parlamentonun 2016'da gerçekleştirdiği araştırma, cihatçılara ödeme yapılmadığı sonucuna vardı. Ancak 2017'de şirket suçlu bulundu ve birkaç üst düzey yöneticisi istifa etmek zorunda kaldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles Sarayı'nda
    © REUTERS / Stephane De Sakutin
    Putin: Fransa’nın Suriye konusunda ne derece bağımsız olduğu bilinmiyor
    Ancak kısa bir süre önce Lafarge davasında beklenmedik gelişme oldu. Şirketin, IŞİD tarafından şantaj edildiği yönündeki ilk ifadeler şüpheler doğurdu. Çimento şirketinin, fabrika kapandıktan sonra 2015'te IŞİD'e ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bazı gözlemciler, Lafarge'ın teröristlere finansman kanalı olarak kullanıldığı şüphesine düştü.

    RÜŞVET SUÇU DA EKLENDİ

    Lafarge davası, ekonomik suçlara karşı mücadele eden Sherpa sivil toplum örgütünün mahkemeye başvurmasıyla 2016'da başlamıştı. Örgütün verdiği bilgiye göre, şirket kendini dürüst olmayan yollarla korumaya çalıştı. Sherpa ayrıca savcılıktan, Lafarge'a karşı tanıklara rüşvet verme suçundan da dava açılmasını talep etti.

    Ancak Fransız toplumunu en çok şaşırtan, ülkede bir dizi saldırıların gerçekleştiği 2015 yılında, saldırıyı üstlenen IŞİD ve Nusra'ya para aktarıldığı yönündeki bilgi oldu. Sherpa hukukçusu Marie Dosé, "Lafarge'ın ödediği paranın bir kısmının Fransa'daki saldırıların organizasyonuna harcanmadığını kim kanıtlayabilir?" dedi. Birçok Fransız vatandaş Marie Dosé'nin bu öfkesi paylaşmakta, zira saldırıların büyük para gerektirmediğini biliniyor. Örneğin, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırısına sadece 82 bin euro harcandı.

    US President Donald Trump (L) meets French President Emmanuel Macron before a working lunch ahead of a NATO Summit in Brussels, Belgium, May 25, 2017.
    © REUTERS / Peter Dejong
    Macron: ABD, Fransa ve müttefikleri ‘yeni Suriye’yi inşa etmek’ için orada kalmalı
    Tüm bu suçlamalar, Fransa'nın Suriye duruşu dikkat alınırsa tamamen farklı boyut kazanıyor. 2012'de, dönemin Dışişleri Bakanı Laurent Fabios, Nusra'yı savunmuştu. Bu sırada Lafarge, Aralarında Nusra'nın da bulunduğu Suriyeli cihatçılara büyük paralar aktarmıştı. Bir yıl sonra bu terör örgütünün El-Kaide'nin bir kolu olduğu ortaya çıktı. Böylelikle Paris ve çimento devinin izlediği çizgi örtüşmüş oldu.

    'ÇOK SAYIDA ARACI ÜZERİNDEN AKTARILDI'

    Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü Fransa Araştırmaları Merkezi'nden Yuriy Rubinskiy, Sputnik'e açıklamasında, "Lafarge davası oldukça kafa karıştırıcı, zira para çok sayıda aracı üzerinden aktarıldı" dedi. Bu durumun, şirketin mahkemede kendini savunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

    Fransa'nın geçmişten ders çıkardığını belirten Rubinskiy, "Şimdi Fransızlar, terörün finansmanı ile mücadele konusunda üst düzeyde toplantılar yapıyor" dedi.

    Etiketler:
    IŞİD, Lafarge, Suriye, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Belarus'ta 'İlkbahar Kraliçesi' öğrenci güzellik yarışması adayları
    Belarus'ta 'İlkbahar Kraliçesi' öğrenci güzellik yarışması adayları
    Karikatür
    Kuzey ve Güney Kore'den ortak deklarasyon
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam