Suriye ordusu, Fırat'ın doğusunda DSG'nin elinden bazı köyleri geri aldı

Reuters haber ajansı Suriye ordusunun Fırat'ın doğusundaki bölgede YPG'nin de içinde yer aldığı ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elinden bazı köyleri aldığını duyurdu.

© AP Photo / Pavel Golovkin Rusya, Türkiye ve İran'dan ortak Suriye deklarasyonu

Reuters, Suriye ordusunun Fırat'ın doğusundaki bölgede YPG'nin de içinde yer aldığı ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) elinden bazı köyleri aldığını aktardı.

Suriye resmi haber ajansı SANA da Suriye ordusunun Deyr ez Zor bölgesinde ABD destekli DSG'nin elinden 4 köyü geri aldığını duyurdu.

YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekli DSG, geçen seneden bu yana Deyr ez Zor'daki Fırat Vadisi'nin doğusundaki bölgenin çoğunda IŞİD'e yönelik operasyonlar kapsamında kontrolü sağlamıştı.

Diğer taraftan Suriye ordusunun Şam'ın güneyindeki 3 yerleşimdeki militanların aileleri ile birlikte ayrılması için anlaşıldığını da duyurdu.

Sana anlaşmanın Yalda, Babila ve Beyt Sahm kasabalarındaki militanların aileleri ile birlikte tahliyesini kapsadığını belirtti. Kasabalarda kalmayı sürdürecek militanların yasal durumunun ise silahlarını teslim ettikten sonra belirleneceği açıklandı.

Suriye ordusu şu anda Şam'ın banliyölerindeki militanları temizlemek için operasyonunu sürdürüyor. IŞİD ve Fetih el Şam (eski adı El Nusra Cephesi) teröristlerinin son kalesi Şam'ın güneyindeki Yermuk Mülteci Kampı yakınlarında bulunuyor.