Irak'ta 19 Rusya vatandaşı kadın IŞİD'le bağlantısı nedeniyle müebbetle cezalandırıldı

© Sputnik / Hikmet Durgun Irak'ta sadece 10 dakika süren IŞİD davalarında Türk kadınların aralarında olduğu 300'den fazla kişiye idam

Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonunun aktardığına göre kadınların tümü, IŞİD'e üye olmakla suçlanıyor. Haberde konuyla ilgili başka detaylara yer verilmedi.

Daha önce Irak merkezi ağır suçlar mahkemesinin bu ay içerisinde 2‘si Rusya vatandaşı toplam 7 yabancı uyruklu kadını müebbet hapis cezasına çarptırdığı bildirilmişti.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Irak'taki ceza evlerinde Rusya vatandaşı olduğu tahmin edilen 50 ile 70 arasında kadın tutuklu bulunuyor.