Irak'ta 19 Rusya vatandaşı kadın IŞİD'le bağlantısı nedeniyle müebbetle cezalandırıldı

Irak'ta yayın yapan El Sumariya televizyonunun aktardığına göre kadınların tümü, IŞİD'e üye olmakla suçlanıyor. Haberde konuyla ilgili başka detaylara yer verilmedi.
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Daha önce Irak merkezi ağır suçlar mahkemesinin bu ay içerisinde 2‘si Rusya vatandaşı toplam 7 yabancı uyruklu kadını müebbet hapis cezasına çarptırdığı bildirilmişti.
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Irak'taki ceza evlerinde Rusya vatandaşı olduğu tahmin edilen 50 ile 70 arasında kadın tutuklu bulunuyor.
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