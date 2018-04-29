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    Suudi Arabistan milli petrol şirketi Aramco

    Suudi milli petrol şirketi Aramco'da bir ilk: Kadın yönetim kurulu üyesi

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın milli petrol ve dünyanın en büyük enerji şirketi olan Aramco'ya ilk kez kadın yönetim kurulu üyesi atandığı bildirildi.

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    Suudi Arabistan Enerji Bakanı ve Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Halid el-Falih, şirkete 5 yeni yönetim kurulu üyesi atandığını belirtti.

    Yönetim Kuruluna getirilen ilk kadın üye Lynn Laverty Elsenhans'ın daha önce ABD petrol rafineri şirketi Sunoco'nun (SUN.N) eski Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olduğu öğrenildi.

    Aramco'nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi Lynn Laverty Elsenhans
    Twitter
    Aramco'nun ilk kadın yönetim kurulu üyesi Lynn Laverty Elsenhans

    Atanan diğer isimlerin ise Chevron Phillips petrokimya şirketi eski Başkanı ve CEO'su Peter Cella, ABD'nın eski DowDuPont kimya şirketi Direktörü ve Dow kimya şirketi CEO'su Andrew Liveris, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ve Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed bin Mezid et-Tuveyciri olduğu kaydedildi.

    Kararın zamanlaması, petrol gelirlerine bağımlı Suudi Arabistan'ın ham petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle karşı karşıya kaldığı sürekli bütçe açıkları üzerine Aramco'nun yüzde 5'ini bu yıl veya 2019 yılında kamuya açma planının üzerine geldi.

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    Etiketler:
    Aramco, Muhammed bin Mezid et-Tuveyciri, Lynn Laverty Elsenhans, Halid el-Falih, Suudi Arabistan
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