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    Fransa Cumhurbaşkanı Macron-İngiltere Başbakanı May ve Almanya Başbakanı Merkel

    May, Macron ve Merkel İran'ı görüştü

    © AFP 2018 / FRANCOIS LENOIR
    Ortadoğu
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    İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda İran ile yapılan nükleer anlaşmayı görüştü. Liderler 'Nükleer silahi bir İran tehdidini etkisizleştirmek için en iyi yolun' varolan anlaşmayı korumak olduğunu yineledi.

    İngiltere Başbakanlık ofisi '10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, May'in, Macron ve Merkel ile dün ve bugün telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

    'Ortak Kapsamlı Eylem Planı' (JCPOA) olarak bilinen İran ile P5+1ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın 'bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemenin en iyi yolu' olduğunu vurgulayan liderler, uluslararası toplumun önceliğinin İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesi olmaya devam ettiğinde görüş birliğine vardı.

    'ÖNEMLİ UNSURLAR YOK' ELEŞTİRİSİ

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump-Merkel görüşmesinden İran'a yönelik karar çıkmadı
    Üç lider, nükleer anlaşmanın, balistik füzeler, anlaşmanın süresi bittiğinde ne olacağı ve İran'ın bölgedeki istikrarı bozan eylemleri gibi önemli unsurları içermediği ve bu sorunların anlaşmanın zaman sınırının sonlanmasının ardından  ele alınması gerektiği konusunda anlaştı.

    JCPOA'nın korunmasının önemini kabul eden liderler, İran'ın kaynaklık ettiği bir dizi sorunu kendi aralarında ve ABD ile yakın işbirliği içinde çözmek için çalışmayı taahhüt etti.

    Üç lider, bu kapsamda İran ile yapılacak yeni bir anlaşmanın içerebileceği meselelerin de ele alınması üzerinde görüş birliğine vardı.

    May'in Macron ve Merkel ile görüşmelerinde ABD'nin çelik ve alüminyum sanayine getirdiği gümrük vergileri de gündeme geldi. Üç lider Avrupa Birliği ve ABD yönetimi ile bu vergilerden kalıcı şekilde muaf kalmaya dönük yakın çalışmayı sürdürme sözü verdi.

    Liderler, ortak çıkarları ve ortak güvenlikleri için 'E3' (İngiltere, Fransa ve Almanya) adını verdikleri üçlü iş birliği formatında çalışmayı sürdürme konusunda da anlaştı.

    BOLTON: TRUMP DAHA KARAR VERMEDİ

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, George Washington Üniversitesi'nde konuşma yaptı
    © REUTERS / Brian Snyder
    Macron: Trump, İran nükleer anlaşmasından mayıs ayında çıkacak
    Bu arada  ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz İran'la yapılan anlaşmadan çıkma konusunda karar vermediğini aktardı.

    Fox News'a yaptığı açıklamada Trump'ın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sunduğu öneriyi incelediğini belirten Bolton " Nükler anlaşmada kalma ya da çıkma konusunda Trump henüz karar vermedi. 

    JCPOA, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya arasında iki yıl süren müzakerelerin ardından, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da imzalanmıştı. İran'ın nükleer faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine açılması ve karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngören anlaşma, 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. İran, anlaşmanın güncellenmesine karşı çıkıyor.

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, JCPOA, Donald Trump, John Bolton, Angela Merkel, Theresa May, Emmanuel Macron, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İran
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