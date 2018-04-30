'Suriye ordusuna ait askeri depolara yönelik füze saldırısı'

Suriye yerel televizyonu, Hama ve Halep'te Suriye ordusuna ait bazı askeri üslere yönelik füze saldırıları gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sputnik'e konuşan bir yerel yetkili, "Suriye ordusu 47. Tugay'ın Hama yakınlarındaki silah deposuna saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu kuvvetli patlamalar ve büyük bir yangın meydana geldi" dedi.

Suriye resmi haber ajansı da, Hama ve Halep yakınlarında patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

This video shows explosion in the ammunition depot of #Syria Arab Army's 47th Brigade in South of #Hama after the #Israel Air Force (#IAF) airstrike at the #IRGC forces in the base almost 40 minutes ago. pic.twitter.com/dh1svPynXN — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 29, 2018

​Surya televizyon kanalına göre, Suriye ordusuna ait söz konusu mevziler, 'füze saldırısı'yla hedef alındı.

The strikes that hit pro-Assad regime positions in #Syria were registered as a minor seismic event. https://t.co/HAwwet1IzJ — Wyvern (@WyvernReports) April 29, 2018

HAARETZ: SALDIRIDAN İSRAİL SORUMLU OLABİLİR

​İsrailli Haaretz'in haberine göre ise, saldırıdan İsrail sorumlu olabilir. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman pazar günkü açıklamasında İsrail'in Suriye'de operasyon yürütmeye devam edeceği sinyalini verdiğini hatırlatan Haaretz, Lieberman'ın "Rusya'ya saldırma ya da Suriye'nin içişlerine karışma gibi bir niyetimiz yok. Fakat birileri İsrail'e ve hava güçlerimize saldırmak için füze ateşleyebileceğinin mümkün olabileceğini düşünürse, hiç şüphesiz karşılık vereceğiz. Büyük bir güç kullanarak karşılık vereceğiz" ifadelerini hatırlattı.

'SALDIRININ HEDEFİNDEKİ ÜSLER, İRAN DESTEKLİ GÜÇLER TARAFINDAN KULLANILIYORDU'

Reuters'a konuşan Hama sakinleri, saldırının hedefindeki üslerin İran destekli güçler tarafından kullanıldığını söyledi.