İran, Suriye'de üssünün vurulduğu iddialarını reddetti

İran Suriye'de bir dizi üsse yönelik saldırılarda İran'a ait üssün vurulduğu ve saldırılarda İranlılar'ın öldüğü yönündeki iddiaları reddeti.

© REUTERS / Zohra Bensemra/File Photo 'Suriye ordusuna ait askeri depolara yönelik füze saldırısı'

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriye'nin Hama ve Halep kentlerindeki bir dizi askeri üsse yönelik saldırıda İran'a ait üssün vurulduğunu ve saldırılarda İranlılar'ın öldüğü iddialarını reddetti.

Tasnim'e konuşan kaynak "Suriye'de bir İran askeri üssüne saldırı yapıldığı ve bir dizi İranlı askeri danışmanın şehit olduğu yönündeki haberlerin tümü asılsız" dedi.

SURİYELİ MUHALİF KAYNAKLARA GÖRE SALDIRININ ARKASINDA İSRAİL VAR

Suriyeli muhaliflere yakın İngiltere merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi'nin iddiasına göre dün geceki saldırının arkasında İsrail bulunuyor.

Gözlemevi 47. Tugay olarak bilinen Hama'nın güneyindeki askeri üste bulunan karadan karaya atılan füzelerin olduğu depoya yönelik saldırıda çoğu İranlı 26 hükümet yanlısı savaşçının öldüğünü, 60'ının yaralandığını iddia etmişti. Gözlemevine göre saldırıda ölenlerin 4'ü Suriyeli. İsrail ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

This video shows explosion in the ammunition depot of #Syria Arab Army's 47th Brigade in South of #Hama after the #Israel Air Force (#IAF) airstrike at the #IRGC forces in the base almost 40 minutes ago. pic.twitter.com/dh1svPynXN — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) April 29, 2018

​İran ile İsrail arasında tansiyon bu ay Suriye'nin Humus kentindeki T4 hava üssüne yönelik hava saldırısında 7 İranlı askeri personelin ölmesinin ardından yükselmişti.

Tahran saldırıya misilleme tehdidinde bulunmuş, Suriye ve Rusya ile birlikte saldırıdan İsrail'i sorumlu tutumuştu. İsrail suçlamaları ne yalanlamış ne de doğrulamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman geçen perşembe günkü bir röportajında İran'ın Tel Aviv'i vurması halinde Tahran'ı vurucakalarını söylemişti.

'RUSYA'YA SALDIRMA YA DA SURİYE'NİN İÇ SORUNALRINA KARIŞMA NİYETİMİZ YOK'

Liberman dün de "Rusya'ya saldırma ya da Suriye'nin iç sorunlarına karışma niyetimiz yok. Ancak biri İsrail'e ya da bir uçağımıza füze atmanının ya da saldırmanın olası olduğunu düşünürse şüphesiz ki yanıt veririz ve yanıtımız çok güçlü olur" demişti.