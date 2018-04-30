İsrail'in Filistinli eylemcilere karşı gerçek mermi kullanması ilk kez yargıda

İsrail ordusunun, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana 'Toprak Günü' eylemleri kapsamında gerçekleştirilen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne katılan Filistinli eylemcilere gerçek mermi ile müdahalesi ilk kez yargıya taşındı.

İsrail ve Filistinli 6 insan hakları kuruluşu, İsrail'in Filistinli göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasının engellemesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

İnsan hakları kuruluşları mahkemeden gerçek mermilerin kullanılmasını sınırlandırmasını ya da yasaklamasını talep etti.

Kuruluşların talepleri bugün Yüksek Mahkeme'de görülecek.

Kuruluşlar ülkedeki angajman kurallarının sadece İsrail askerlerinin hayatı tehdit altındaysa gerçek mermi kullanabileceklerini söylediğini bu nedenle Gazze sınırındaki eylemcilere karşı gerçek mermi kullanılmasının yasa dışı olduğunu savunuyor.

Haaretz'in haberine göre İsrail tarafı ise 'Gazze sınırındaki tel örgülerin bulunduğu bölgede gerçek mermiyle ateş açılması talimatlarını' ancak kapalı bir oturumda ve sadece devlet temsilcisinin huzurunda açıklamaya hazır olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu sınırdaki eylemlerin Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırı girişimlerinin kılıfı olduğunu savunuyordu.

Haaretz'in aktardığına göre İsrail güvenlik güçlerinin sınırdaki eylemcilere yönelik ateşi sonucu 30 Mart'tan bu yana 44 Filistinli öldü, binlercesi de yaralandı.