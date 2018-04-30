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    15 Nisan 2018, 29. Arap Birliği zirvesi, Mahmud Abbas ile Muhammed bin Selman

    Suudi Veliaht Prensi: Filistinliler ya Trump'ın planını kabul etsin ya da çenelerini kapasın

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    Ortadoğu
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    ABD ziyaretinde basına verdiği demeçlerde İsrail'i fiilen tanıdığını ifade eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bir ay önce ABD'deki Yahudi lobisiyle toplantısında da ''Filistinliler ya Trump'ın planını kabul etmeli ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeli'' dediği öne sürüldü.

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    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
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    Suudi Arabistan'ın fiili lideri konumundaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın (MbS), 27 Mart'ta New Yorkta Yahudi lobisiyle kapalı kapılar ardında yaptığı toplantıda, Filistinliler aleyhinde katılımcıların ağızlarını açık bırakan ifadeler kullandığı öğrenildi. Veliaht Prens, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını kabul etmeyeceklerse Filistinlilerin şikayeti kesmeleri gerektiğini savundu. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Trump'ın Kudüs kararının ardından, ABD'yi arabuluculuk dahil her türlü muhatap almayı reddetmişti.

    'ŞOK, ŞOK, ŞOK…'

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    © REUTERS / Ronen Zvulun
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    İsrail'de yayın yapan Kanal 10'a konuşan çok sayıda kaynak, MbS'nin Filistinlilere yönelik eleştirilerinin haşinliğinin toplantıda bulunanları şoke ettiğini belirtti. Buna göre Suudi Veliaht Prensi şöyle konuştu:

    ''Filistin liderliği son 40 yıldır üst üste fırsatları kaçırdı ve sunulan tüm teklifleri reddetti. Filistinlilerin artık teklifleri kabul edip müzakere masasına oturmaya razı gelmesinin zamanıdır ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeliler.''

    'ASIL MESELEMİZ İRAN'

    ABD'deki Yahudi lobisinin liderlerine ''Filistin meselesi, Suudi hükümetinin gündeminin baş sıralarında yer almıyor. Uğraşmamız gereken çok çok daha acil ve önemli meseleler var, İran gibi…'' diyen MbS, diğer yandan sözlerine şöyle devam etti:

    Şubat 2018, Riyad, 32. Cenadriya Kültür ve Miras Festivali, Suudi Kralı Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman duvar resmi
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
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    'İSRAİL'İ TANIMAK İÇİN FİLİSTİN'LE BİR ANLAŞMAYA GEREK VAR'

    ''Suudi Arabistan ve Arap alemi ile İsrail arasında müzakarelerin ilerlemesinin mümkün olabilmesi için öncelikle Filistintilerle anlaşmaya yönelik önemli ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç var.''

    'YAHUDİ LOBİSİ LİDERLERİ KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTU'

    suudi veliaht prensi muhammed bin selman
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
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    Kanal 10'un haberi toplantıda bulunanlardan bilgi alan İsrail'in New York Konsolosluğu'ndan bir diplomatın İsrail Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği telgrafa ve toplantının içeriğinden haberdar olan üç kaynağa dayanıyor. Toplantıda hazır bulunanlardan biri 'prensin dediklerinden şaşkına dönen gruptakilerin küçük dillerini yuttuklarını' dile getirdi.

    ABBAS'A KISKAÇ

    Daha önce MbS'nin Trump yönetiminin hazırladığı 'barış planını' kabul etmesi için Abbas'a baskı yaptığı, hatta tehditler yönelttiğine dair haberler The New York Times ve Reuters gibi pek çok medya organında yer almıştı.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    ARAFAT ANLAŞMALARI 'NAFİLE' İMZALADI

    MbS'nin sözünü ettiği 40 yıllık dönemde, 1964'te kurulan FKÖ'nün lideri Yaser Arafat, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'le 1993'te Oslo1, 1995'te Oslo 2, 1998'de Wye River, 1999'da Şarm el Şeyh anlaşmalarını imzaladı. Ama İsrail hükümetlerinin uygulamadığı bu anlaşmalar, Filistin devletinin kurulmasını ve Kudüs'ün kısmen başkent olmasını da sağlamadı.

    BM KARARLARI DA UYGULANMIYOR

    İsrail'in 1967 savaşında Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli Araplar’a bıraktığı toprakların hepsini işgal etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi İsrail’in ele geçirdiği bütün topraklardan çekilmesine dair karar almıştı.

    Etiketler:
    Yahudi lobisi, Yaser Arafat, Donald Trump, Mahmud Abbas, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), İsrail, Filistin, ABD, Suudi Arabistan
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