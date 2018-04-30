Suudi Veliaht Prensi: Filistinliler ya Trump'ın planını kabul etsin ya da çenelerini kapasın

'ŞOK, ŞOK, ŞOK…'
''Filistin liderliği son 40 yıldır üst üste fırsatları kaçırdı ve sunulan tüm teklifleri reddetti. Filistinlilerin artık teklifleri kabul edip müzakere masasına oturmaya razı gelmesinin zamanıdır ya da çenelerini kapayıp şikayet etmeyi kesmeliler.''
'ASIL MESELEMİZ İRAN'
ABD'deki Yahudi lobisinin liderlerine ''Filistin meselesi, Suudi hükümetinin gündeminin baş sıralarında yer almıyor. Uğraşmamız gereken çok çok daha acil ve önemli meseleler var, İran gibi…'' diyen MbS, diğer yandan sözlerine şöyle devam etti:
'İSRAİL'İ TANIMAK İÇİN FİLİSTİN'LE BİR ANLAŞMAYA GEREK VAR'
''Suudi Arabistan ve Arap alemi ile İsrail arasında müzakarelerin ilerlemesinin mümkün olabilmesi için öncelikle Filistintilerle anlaşmaya yönelik önemli ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç var.''
'YAHUDİ LOBİSİ LİDERLERİ KÜÇÜK DİLLERİNİ YUTTU'
ABBAS'A KISKAÇ
Daha önce MbS'nin Trump yönetiminin hazırladığı 'barış planını' kabul etmesi için Abbas'a baskı yaptığı, hatta tehditler yönelttiğine dair haberler The New York Times ve Reuters gibi pek çok medya organında yer almıştı.
MbS'nin sözünü ettiği 40 yıllık dönemde, 1964'te kurulan FKÖ'nün lideri Yaser Arafat, ABD'nin arabuluculuğunda İsrail'le 1993'te Oslo1, 1995'te Oslo 2, 1998'de Wye River, 1999'da Şarm el Şeyh anlaşmalarını imzaladı. Ama İsrail hükümetlerinin uygulamadığı bu anlaşmalar, Filistin devletinin kurulmasını ve Kudüs'ün kısmen başkent olmasını da sağlamadı.
BM KARARLARI DA UYGULANMIYOR
İsrail'in 1967 savaşında Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli Araplar’a bıraktığı toprakların hepsini işgal etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi İsrail’in ele geçirdiği bütün topraklardan çekilmesine dair karar almıştı.
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