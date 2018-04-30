'Suriye hükümeti ve silahlı gruplar, militanların Yermuk kampından tahliyesi konusunda anlaştı'

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Suriye hükümeti ile yasadışı gruplar arasında yapılan anlaşma uyarınca militanlar, Fua ve Kefraya'dan 5000 sivilin tahliyesi karşılığında Şam'ın güneyini terk edecek.

Anlaşmaya göre militanlar Yermuk kampından bugün ayrılmaya başlayacak. Militanlar, aileleriyle birlikte İdlib'e geçecek.

© Sputnik / Andrei Stenin Suriye ordusu, cihatçılara Yermuk'u boşaltmaları için 2 hafta süre tanıdı

Anlaşmanın ilk etabında 1500 sivilin Fua ve Kefraya'dan tahliye edilmesi planlanıyor. Anlaşmanın tamamının 15 Mayıs'a kadar hayata geçirilmesi bekleniyor.

20 Nisan'da Suriye ordusunun IŞİD ve Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) dahil bazı silahlı gruplarla Şam'ın güneyindeki bölgelerden militan tahliyesi konusunda anlaşmaya vardığı basına yansımıştı.

Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri kaynak, "El Hac el Esved'de ateşkes konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma, IŞİD militanlarının el Badiye el Şarkiya bölgesine, Nusra militanlarının İdlib'e tahliye edilmesini öngörüyor" demişti.