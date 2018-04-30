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    İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney

    Hamaney: ABD'nin amacı daha fazla bölgesel kriz yaratmak

    © AA / Dini Lider Basın Ofisi
    Ortadoğu
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    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında ülkesine yönelik sert açıklamalara yanıt verdi. Hamaney ABD'yi müttefiki Suudi Arabistan'ı İran'a karşı kışkırtarak 'bölgesel kriz' yaratmaya çalışmakla suçladı.

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    Başkent Tahran'da 1 Mayıs İşçi Günü münasebetiyle konuşan Hamaney devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ABD'ye 'Ortadoğu'dan çıkması' çağrısını yineledi ve İran'a karşı koyan güçlerin yenileceğini söyledi.

    'AMERİKALILAR SUUDİ ARABİSTAN'I TAHRAN'A KARŞI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞIYOR'

    Hamaney açıklamalarında Suudi Arabistan'ın 32 yaşındaki Veliaht Prensi Selman'ı kastederek "İran'a karşı koymanın yollarından biri de bölgedeki deneyimsiz liderleri provoke etmek" ifadelerini kullandı.

    Hamaney " Amerikalılar Suudi Arabistan'ı Tahran'a karşı provoke etmeye çalışıyor. Amaçları daha fazla bölgesel kriz yaratmak ve Müslümanları birbiriyle savaşmaya zorlamak. Eğer bu hükümetler biraz bilgelik elde ederse İran'a karşı koymaz. İran'a karşı koyarlarsa yenilecekler" dedi.

    ABD'yi İran'a karşı ekonomik savaş yürütmekle de suçlayan Hamaney İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarıyla ön plana çıkan ABD Hazine Bakanlığını hedef alarak "Bugün bizim aleyhimize çalışan savaş karargâhı ABD'nin Hazine Bakanlığıdır. Düşmanlarımızın İran'la mücadele yollarından biri ekonomidir" dedi.

    'ORTADOĞU, BATI ASYA VE KÖRFEZ BİZİM EVİMİZ'

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr
    © REUTERS / SPA
    Pompeo, Suudi Arabistan'da: Körfez birliği önemli ve bunu başarmaya ihtiyacımız var
    Hamaney'in açıklamaları ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında bu ülkeye yönelik sert açıklamalarının ardından geldi.  

    Pompeo dün yaptığı açıklamada 'ABD'nin İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştıcı ve kötücül faaliyetleri nedeniyle derin kaygı duyduğunu' söylemişti. 

    Hamey Pompeo'ya yanıt vererek "(Bölgeden) Ayrılması gereken Amerikalılar… Ortadoğu, Batı Asya ve Körfez bizim evimiz" dedi.

    KASIMİ: BÖLGEDEKİ MEŞRU HÜKÜMETLER YARDIMIMIZI İSTEDİĞİ SÜRECE O ÜLKELERDE OLACAĞIZ

    Konuyla ilgili bir açıklama da İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasimi'den geldi.

    ABD'nin İran'ın bölgedeki etkinliğini kesmek yönündeki baskılarına rağmen İran'ın bölgedeki dostlarına yardım edeceğini söyleyen Kasımi "ABD ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştıracak ve bölgede daha fazla krize yol açacak. Pompeo'nun İran hakkındaki mükerrer açıklamaları temelsiz. Bölgedeki meşru hükümetler yardımımız istediği sürece İran bu ülkelerde olacak" dedi.

    SALİHİ: UMARIM TRUMP AKLINI BAŞINA ALIR DA NÜKLEER ANLAŞAMADA KALIR

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron el sıkıştı.
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Putin ve Macron, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın korunmasından yana
    ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 5+1 ülkeleri  arasında 3 yıl önce imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden düzenlenmesi gerektiğini aksi takdirde ülkesinin anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı. Nükleer anlaşmayla ilgili son kararını 12 Mayıs'ta açıklaması beklenen Trump'ın anlaşmaya İran'ın balistik füze faaliyetlerini durdurması, özellikle Suriye ve Yemen olmak üzere bölgedeki askeri varlığını azaltması ve anlaşmanın sona ereceği 2025'ten sonra nükleer programa ne olacağı konusunda maddelerin eklenmesini istediği belirtiliyor.

    İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise ülkesinin şu anda  teknik olarak anlaşmanın imzalanmasından önceki dönemden daha yüksek seviyede uranyum zenginleştirme kapasitesi olduğunu söyledi.

    Trump'ı uyaran Salihi "İran blöf yapmıyor. Teknik olarak anlaşmadan önce ürettiğimizden daha yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye tamamen hazırız. Umarım Trump aklını başlına alır ve anlaşmada kalır" dedi.

    Nükleer anlaşmaya göre yaptırımların kaldırılması karşılığında İran uranyum zenginleştirme seviyesine yüzde 3.6 oranında tutmak zorunda.

    Ali Ekber Salihi
    © AFP 2018 / ATTILA KISBENEDEK
    Ali Ekber Salihi

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Michael Pompeo, Muhammed bin Selman, Ali Ekber Salihi, Donald Trump, Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan, İran, ABD
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