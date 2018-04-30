Zaharova: Batı basını gerçeği söyleyen Suriyeli görgü tanıklarını 'zehirledi'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı basın mensuplarının Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırının 'mizansen videosunun' görgü tanıklarına yönelik etik dışı tavrını eleştirdi. Zaharova gerçeği söyleyen görgü tanıklarının Batılı basın mensupları tarafından 'zehirlendiğini' ifade etti.

© REUTERS / Beyaz Miğferler Doğu Gutalı doktor Lahey’de konuştu: Kimyasal saldırı yoktu

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Zaharova, İngiliz ITV ve BBC televizyonundan gazetecilerin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) 26 Nisan'daki basın toplantısına katılan Duma'daki kimyasal saldırı mizanseninin görgü tanıklarına yönelik tavrına dikkat çekti.

Zaharova, 17 görgü tanığının katıldığı toplantıda bir ITV muhabirinin tanıklara 'toplantıda olmaları için kaç para aldıklarını' sorduğunu belirtti. Zaharova, BBC muhabirinin de 12 yaşındaki Hasan Diab'ın psikolojik travma geçireceğini ileri sürdüğünü söyledi.

'BİR SONRAKİ TOPLANTIMDA BU GAZETECİLERİN İSMİNİ VERECEĞİM'

Zaharoa "Yıllardır demokrasi tezini, çocuk fotoğraflarını kötüye kullananlar şimdi gelmiş Lahey'e getirildiği için bir çocuğun psikolojik travma geçirip geçirmeyeceğini soruyor. Bu gazetecilerin isimlerini buldum, sadece İngiliz değil, aynı zamanda Alman vatandaşlığına da sahip. Bir sonraki basın toplantımda bu gazetecilerin isimlerini vereceğim. Suriyelileri nasıl 'zehirlediklerini' göstereceğiz. Suriyelilerin kimyasallarla zehirlendiklerini söylediler, ancak onları 'zehirleyenlerin' asıl kimler olduğunu söyleyeceğiz. Onlar önlerine geçip kendileriyle alay eden İngiliz gazeteciler tarafından 'zehirlendi' aslında" ifadelerini kullandı.

‘HENÜZ DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARIN YAŞAYACAĞI TRAVMAYI DÜŞÜNMÜŞLER Mİ?'

Zaharova ayrıca gazetecilere şu soruyu yöneltti: "6-7 yıl önce Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da 'Arap Baharı' çağrısı yaptıklarında, henüz doğmamış çocukların yaşayacağı psikolojik travmaları düşünmüşler mi?"

OPCW'nin Rusya ve Suriye temsilcilikleri, 26 Nisan'da Suriye'nin Duma kentinde gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyı görüşmek için bir toplantı gerçekleştirdi.

'Beyaz Miğferler'in yayınladığı 'kimyasal saldırı' videosunun mizansen olduğunu kanıtlamak için toplantıya 17 görgü tanığı getirildi. Tanıklar, olay günü gerçekte yaşananları anlattı ve basına sunulanların sahte olduğunu ifade etti.