ABD Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların IŞİD'e karşı yürütülen mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.
Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini belirtti.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise IŞİD'e karşı kurulan ortak koalisyon güçlerindeki tüm ülkelerin sergilemiş olduğu uzmanlık, özveri ve büyük başarının takdire şayan olduğunu söyledi.
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